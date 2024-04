Revendication syndicale : La F2S invite l'État à reprendre les négociations et attend des réformes systémiques du secteur sanitaire

Le secteur sanitaire sénégalais est depuis plusieurs mois dans une situation alarmante marquée par des revendications syndicales récurrentes et un soulèvement des personnels de santé. Ainsi, des négociations et des pourparlers avaient été entamés par le régime sortant pour désamorcer cette bombe.Ce 25 avril, le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (F2S) affilié à la CNTS-FC, a tenu une conférence de presse au centre de transfusion sanguine invitant les nouvelles autorités à reprendre les négociations et à respecter certains points d’accord signés avec le gouvernement sortant.En effet, au sortir de la réunion du 12 avril dernier où une analyse et un monitoring de la situation syndicale et le suivi et la matérialisation des accords signés avec le gouvernement précédent avait été fait, le F2S appelle ainsi le nouveau gouvernement à la table des négociations.Faisant la situation du système sanitaire et de ses démembrements dans une déclaration, le F2S annonce clairement les couleurs au nouveau gouvernement. Ce mouvement, qui regroupe 7 syndicats affiliés à la santé, attend plusieurs changements systémiques du nouveau gouvernement. Ainsi, la rationalisation des ressources, l’organisation et le fonctionnement de certaines directions et des services du ministère de la Santé, sont les revendications phares mises sur la table par le F2S.À cet effet, ces réformes attendues devraient ainsi aboutir à une mise en compétition des postes de direction, à la mise en œuvre d’une inspection interne renforcée, à une application et une harmonisation du statut du personnel des établissements publics de santé, une gestion démocratique du personnel et enfin une intégration dans la fonction publique du personnel contractuel du ministère et du personnel communautaire. Sans être exhaustif, le F2S suggère notamment aux nouvelles autorités, d'éviter toute forme de corporatisme ou favoritisme, le respect des accords signés en 2022 concernant le paiement des indemnités et la mise en place de critères de performance dans les hôpitaux.