Rapport Amnesty 2023: quelques 30 cas de viols suivis au Sénégal.

Les cas de viols révélés par l’organisation internationale de défense des droits de l’homme, Amnesty International dans son rapport 2023 sont jugés préoccupants. Les chiffres renseignent selon Amnesty sur les atteintes liées aux droits de la femme et de l’enfant qui méritent une attention particulière de la partie des autorités. L’organisation a surtout dénoncé les viols en série relevés contre des filles dans une école coranique dans la région de Diourbel et informe suivre cette affaire de très près. A cet effet, l’organisation internationale a révélé avoir commis des avocats pour que cette affaire soit traitée jusqu’au bout.



L’organisation internationale invite toutefois les nouvelles autorités du Sénégal à tendre vers des réformes profondes notamment en ce qui concerne le code de l’enfant et le statut des écoles coraniques ou Daara.