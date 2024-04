Pape Alé Niang Dg Rts : Le syndicaliste Abibou Mbaye satisfait mais met en garde

La nomination du journaliste Pape Alé Niang à la direction générale de la Rts continue de faire couler beaucoup d’encre. En effet, le choix porté sur le patron de DakarMatin est pour certain une récompense politique ou encore une reconnaissance pour tout ce qu’il a subi en prenant position en faveur de l’actuel Premier ministre Ousmane Sonko.







Cependant, pour d’autre à l’instar de Abibou Mbaye, ce Rédacteur en chef à la Rts au frigo depuis 2 ans, se réjouit de cette nomination. « On s’en réjouit à plus d’un titre car Pape Alé Niang est un journaliste d’investigation qui a payé le plus lourd tribut de sa liberté d’expression pour avoir été embastillé et passer par la grève de la faim pour obtenir sa liberté », explique-t-il.







Le syndicaliste est convaincu que la Rts ne mérite pas ce volet de bois vert au quotidien parce que le peuple sénégalais ne se voyait plus dans ce que la Rts fait. « L’heure à maintenant sonné pour que la Rts revienne au peuple sénégalais. Une Rts réconciliée avec le peuple sénégalais mais non pas une Rts à la ‘’Diomaye Moy’’ Sonko ». « Une Rts qui sera la caisse de résonnance des préoccupations des sénégalais afin que le gouvernement puisse régler les problèmes de la populations », soutien Abibou Mbaye.







Toutefois il invite le tout nouveau directeur Pape Alé Niang à ne pas se lancer dans des représailles inutiles mais de rassembler la grande famille de la Rts qui est aujourd’hui en lambeau ces dernières années du fait de la gestion scandaleuse, gabegique et dictatorial d’un DG à la retraite depuis 7 ans.







Falil Gadio