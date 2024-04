Sécurité frontalière : Le MFA appelle à collaborer, coordonner et coopérer avec les institutions militaires de la sous-région

En visite au camp Dial Diop pour une séance de travail avec l’état-major général des armées, le ministre des Forces Armées est revenu sur l’obligation du Sénégal à collaborer, coordonner et coopérer avec les juntes de la sous-région.





L’ancien chef d’état-major des armées estime que pour la sécurité du Sénégal, les autorités devront travailler avec les juntes du Burkina, de la Guinée Conakry et autres que le régime de Macky Sall avait reniées. « Nous devons donc créer les conditions de collaboration, de coordination et de coopération avec les institutions militaires de la sous-région », annonce le MFA.





Pour justifier cette posture, il annonce que « nous avons ajouté l’importance d’entretenir des relations de confiance avec nos voisins. Qu’ils soient des voisins immédiats ou des voisins lointains. La sécurité du Sénégal est intrinsèquement liée à la sécurité de nos voisins », laisse-t-il entendre.