Arrêt des travaux du marché de Gueule Tapée: un double contrat avec les signatures du sous-Prefet Djiby Diallo et de l’ex maire en cause.

Face à la presse, ce mercredi 24 avril 2024, le conseil municipal de la commune de Gueule Tapée-Fass -Colobane, a interpellé le Sous- préfet Djiby Diallo et l’ancien maire Ousmane Ndoye sur deux contrats différents où leur signatures et cachets apparaissent. A en à croire le conseiller municipal Abdoulaye Ndiaye, sur les deux contrats en leur possession les termes sont diffèrents.







« En avril 2019, l’ancien maire Ousmane Ndoye avait signé un contrat pour la construction du marché de Gueule Tapée avec le promoteur Alain Stell Missirambizi sur approbation du Sous- Prefet de Dakar plateau, Djiby Diallo. 21 jours après un autre contrat avec les signatures et cachets de l’ancien maire Ousmane Ndoye et du Sous- Prefet Djiby Diallo est établi pour le même projet, cette fois-ci, le promoteur Alain Stell a vendu le contrat à Africa Invest en décembre 2020. Ce fameux contrat signé en mai 2019 est inconnu du conseil municipal », a-t-il révélé.







Selon toujours Monsieur Ndiaye le promoteur Alain Stell Missirambizi a violé les termes du contrat en son article 9 qui stipule que l’exécution des travaux en 10 mois a acté la résilience du contrat.



« Depuis 2019 jusqu’à nos jours, la construction du marché est au niveau du Rez de chaussée. En plus Alain Stell doit à la commune 59 584 CFA par jour en guise de retard d’exécution des travaux du marché de Gueule Tapée selon l’article 10 du contrat pour les pénalités. Le plus grave, c’est la violation de l’article 12 du contrat qui stipule que le promoteur Alain Stell doit informer en amont la mairie pour la participation au projet d’une autre partie », a expliqué le conseiller municipal. « Il m’a confié qu’il a vendu 500 cantines à moins de 600 000 CFA l’unité », a-t-il ajouté.







Le conseiller municipal révèle aussi que le promoteur Alain Stell Missirambizi est un plurinationale avec quatre nationalités. Il décrit le promoteur comme un homme d’affaires véreux qui bénéficiait des soutiens de hautes personnalités sous le régime sortant.











Falil Gadio