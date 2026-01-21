« Vous avez offert un repère à toute une nation » : Le message du Chef de l’État portant la voix d’un Sénégal uni, qui célèbre ses Lions champions d’Afrique

Une foule immense, une opposition présente, la société civile mobilisée et Youssou Ndour en maître de cérémonie : le Sénégal a offert à ses champions d’Afrique une journée historique de communion nationale. Ce mardi, la capitale sénégalaise s’est transformée en un gigantesque théâtre à ciel ouvert pour célébrer les Lions de la Téranga, sacrés champions d’Afrique pour une deuxième fois après 2022. De l’aube jusqu’à la nuit tombée, c’est une marée humaine aux couleurs vert-jaune-rouge qui a submergé les artères de la ville, dans une liesse populaire que même les plus anciens peinent à égaler dans leurs souvenirs.







Une parade mémorable à travers la capitale







Dès les premières heures de la matinée, des milliers de Sénégalais ont convergé vers les principaux axes de la ville. Femmes, hommes, enfants, vieillards : toutes les générations étaient au rendez-vous. Perchés sur les toits des véhicules, brandissant drapeaux et portraits des joueurs, scandant inlassablement « Vive les Lions ! Vive les Lions ! » les supporters ont accompagné leurs héros dans une parade triomphale qui a traversé Dakar de part en part.







Le bus impérial transportant les champions a dû se frayer difficilement un chemin à travers cette foule compacte et exubérante. À chaque carrefour, à chaque boulevard, la même ferveur, le même délire. Les commerçants ont fermé boutique, les écoles ont libéré leurs élèves, les administrations ont tourné au ralenti. Le Sénégal tout entier s’est donné rendez-vous dans les rues pour dire merci à ses Lions.







Une unité nationale au-delà des clivages politiques







Il y a également un fait rare et hautement symbolique dans le paysage politique sénégalais : l’opposition a répondu présent à cette cérémonie officielle de décoration. Côte à côte avec la majorité présidentielle, les leaders de l’opposition ont siégé au premier rang, démontrant que le football a cette capacité unique de transcender les divisions partisanes.



« C’est un moment qui dépasse la politique. C’est le Sénégal qui gagne », confiait un responsable de l’opposition, visiblement ému par l’ambiance qui régnait au palais présidentiel où se tenait la cérémonie officielle. La société civile n’était pas en reste. Représentants d’associations, leaders religieux, acteurs culturels, monde économique. En effet, toutes les composantes de la nation sénégalaise avaient mobilisé pour cet événement historique.











Le discours du Président Diomaye







Dans une atmosphère électrique où se mêlent émotion et fierté nationale, le Président Bassirou Diomaye Faye a pris la parole devant le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre et tous les membres du gouvernement venus témoigner leur soutien aux lions. « Aujourd’hui, c’est vrai, tout le monde est là, tout le peuple », a entamé le chef de l’État balayant du regard cette assemblée hétéroclite réunie par la passion du football et l’amour de la patrie. Le chef de l’État est longuement revenu sur cette finale « intense, engagée, disputée jusqu’au bout », saluant le talent, la lucidité et la force mentale exceptionnelle des Lions. « Au coup de sifflet final, le Sénégal a explosé de joie, une joie immense, profonde, partagée », a-t-il déclaré, sous les applaudissements nourris de l’assistance.







Pour le Président, cette victoire a une portée qui dépasse largement le cadre sportif. Il a rappelé que les lions ont offert un repère à la jeunesse, à qui vous avez montré que les objectifs les plus ardus ne sont jamais hors de portée lorsqu’on avance ensemble.







Youssou Ndour embrase la cérémonie







Mais c’est indéniablement la prestation de Youssou Ndour qui a constitué le point d’orgue de cette journée exceptionnelle. Alors que la nuit commençait à envelopper Dakar, la légende est montée sur scène pour offrir aux Lions et à la nation un moment d’anthologie. Voix puissante et émotion palpable, le roi du Mbalax a entonné une nouvelle ode aux champions du Sénégal. Ce n’était pas la première fois que l’artiste de renommée mondiale célébrait les exploits des Lions, mais cette fois, l’émotion semblait décuplée. Chaque note, chaque parole résonnait comme un hymne à la résilience, au talent et à la fierté nationale.







La foule, déjà survoltée après une journée entière de festivités, a explosé. Des milliers de voix se sont mêlées à celle de Youssou Ndour dans un concert géant et spontané. Des téléphones levés pour immortaliser l’instant aux larmes de joie coulant sur les joues, la scène était digne des plus grands moments de communion nationale. « Youssou a encore une fois trouvé les mots et les mélodies pour dire ce que nous ressentons tous. Il est notre griot moderne, celui qui raconte notre histoire », confiait une spectatrice, la gorge nouée par l’émotion.

