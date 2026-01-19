Finale de CAN Sénégal-Maroc : Quand Infantino est pris en flagrant délit de partialité


Le président de la Fifa, Gianni Infantino, se retrouve au cœur d’une polémique après avoir affiché publiquement sa déception suite au penalty manqué par Brahim Diaz lors de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Maroc au Sénégal.

 

La scène a choqué bien au-delà des frontières sénégalaises. Présent dans les tribunes lors de cette rencontre cruciale, Gianni Infantino a été filmé affichant visiblement sa déception au moment où l’attaquant marocain Brahim Diaz manquait son tir au but. Une réaction qui tranche radicalement avec la posture de neutralité qu’impose sa fonction de président de l’instance dirigeante du football mondial.

En effet, cette attitude n’est pas passée inaperçue auprès de la Confédération africaine de football (CAF), qui aurait demandé le retrait de la vidéo montrant cette séquence compromettante.

 

Du côté sénégalais, l’indignation est palpable. « Le Sénégal n’a aucun conseil à recevoir de ce monsieur », résume l’exaspération d’observateurs qui voient dans cette affaire une partialité inadmissible de la part du plus haut responsable du football mondial. La situation est d’autant plus délicate que cette rencontre a été marquée par des décisions arbitrales controversées, alimentant le sentiment d’injustice côté sénégalais.

 

Face à ce qu’ils perçoivent comme un « déferlement » médiatique et institutionnel contre leur équipe nationale, certains observateurs appellent la Fédération sénégalaise de football et les médias locaux à réagir fermement. L’objectif est de dénoncer publiquement la prise de position de la Fifa dans une rencontre qu’ils estiment entachée d’irrégularités arbitrales.

 

L’avertissement est clair: sans une réponse médiatique organisée, le Sénégal s’expose à des sanctions potentiellement « trop lourdes » de la part des instances internationales.

Lundi 19 Janvier 2026
Dakaractu



