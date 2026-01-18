Vainqueur de la CAN : Le lundi 19 janvier déclaré « chômé et payé » par le Président Diomaye Faye


Au lendemain de la victoire historique du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décrété la journée du lundi 19 janvier 2026 fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national.

La décision est actée à travers le Décret n° 2026–0001, déclarant férié le lundi 19 janvier 2026, en hommage au sacre des Lions de la Téranga, vainqueurs de la CAN 2025.

Cette mesure exceptionnelle vise à permettre aux Sénégalais de célébrer, dans l’unité et la ferveur populaire, a-t-il déclaré sur la chaîne nationale RTS. 

