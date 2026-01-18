CAN 2025 – Le Sénégal décroche sa deuxième étoile au bout du suspense


CAN 2025 – Le Sénégal décroche sa deuxième étoile au bout du suspense

Le Sénégal a remporté ce dimanche soir sa deuxième Coupe d’Afrique des Nations en s’imposant 1-0 face au Maroc en finale de la CAN 2025, au terme d’un match âprement disputé au stade de Rabat..

Le but libérateur est venu dans les toutes premières minutes de la prolongation, signé Pape Gueye, exactement , à la 94e minute, offrant aux Lions de la Teranga un sacre historique, quatre ans après leur premier titre continental.

Privé à la dernière minute de Krépin Diatta, forfait pour blessure lors de l’échauffement, le sélectionneur Pape Thiaw  a dû revoir ses plans tactiques en insérant Antoine Mendy  . Mais c’est Sadio Mané, capitaine emblématique, qui a porté les siens par son activité incessante, ses percées tranchantes et son leadership sur le terrain. L’attaquant d’Al-Nassr a été omniprésent, pesant sur la défense marocaine et initiant plusieurs actions dangereuses.

Malgré une présence  marocaine en première période, les Sénégalais ont su faire preuve de résilience, écopant de cinq cartons jaunes contre un seul côté marocain, dans une rencontre tendue et physique.

Ce deuxième sacre continental consacre une génération dorée et confirme le statut du Sénégal comme l’une des puissances majeures du football africain.
Dimanche 18 Janvier 2026
