RCA : un militaire sénégalais tué et sept blessés dans un accident impliquant un détachement de la MINUSCA

Un militaire sénégalais du 4ᵉ détachement d’intervention rapide de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (SENQRF4/MINUSCA) a perdu la vie, tandis que sept autres ont été blessés, dont cinq grièvement, à la suite d’un accident survenu en République centrafricaine.



Selon un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa), l’incident s’est produit le vendredi 16 janvier 2026, à hauteur du village de Yenga, situé à 22 kilomètres de Bouar, alors qu’un véhicule du détachement effectuait une patrouille de liaison. Le bilan fait état d’un décès sur le coup et de sept blessés pris en charge.



Le document rappelle que le détachement sénégalais, fort d’un effectif de 180 militaires, est déployé depuis le 31 mai 2025 dans le nord-ouest de la République centrafricaine. Il y opère en qualité de force de réaction rapide, engagée aux côtés des forces locales dans des missions de protection des populations civiles.

