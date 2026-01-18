CAN 2025 / Maroc VS Sénégal : les supporters sénégalais enflamment les rues de la capitale avant la grande finale

À quelques heures de la grande finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, opposant le Sénégal au Maroc, l’effervescence gagne les rues de la capitale sénégalaise. À Dakar, les supporters des Lions de la Téranga ont investi les artères, transformées en véritables scènes de fête aux couleurs nationales.
Reportage!
