Après 22 mois derrière les barreaux, Ibrahima Dramé fixé sur son sort : Menaces et atteinte à la sûreté de l’État … un an ferme pour l’ex-commandant


Après 22 mois derrière les barreaux, Ibrahima Dramé fixé sur son sort : Menaces et atteinte à la sûreté de l’État … un an ferme pour l’ex-commandant
Le tribunal correctionnel de Dakar a rendu, ce jeudi, son verdict dans le procès très suivi de l’ancien commandant de la gendarmerie Ibrahima Dramé. Jugé pour menaces de mort, outrage à agent et atteinte à la sûreté de l’État à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques, dont le général Moussa Fall, l’ex-officier a été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme. Une décision qui met un terme, en première instance, à une affaire qui a longtemps alimenté les débats judiciaires et médiatiques, rapporte L’Observateur.
 
Selon L’Observateur, le tribunal a déclaré Ibrahima Dramé coupable de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Lors de l’audience, le juge a pris acte du fait que les colonels Abdou Mbengue et Cheikh Faye, également visés par les messages incriminés, n’avaient formulé aucune demande de dommages et intérêts. En revanche, les intérêts civils du général Moussa Fall ont été réservés, laissant ouverte la possibilité d’une action indemnitaire ultérieure.
 
Une procédure au cœur de la hiérarchie sécuritaire
 
Comme le souligne L’Observateur, ce dossier est d’autant plus sensible qu’il a opposé un ancien commandant de la gendarmerie à des hauts gradés encore influents, notamment le général Moussa Fall. Le jugement vient ainsi clore, du moins provisoirement, une procédure emblématique des tensions internes ayant traversé l’institution.
 
Une affaire née d’un profond ressentiment
 
Lors des audiences tenues en décembre dernier, Ibrahima Dramé, âgé de 47 ans, avait reconnu avoir envoyé des messages menaçants à ses supérieurs. Mais, selon L’Observateur, il avait tenté d’en minimiser la portée, affirmant qu’il s’agissait avant tout de l’expression de sa colère, nourrie par des années de contentieux administratif et professionnel.
 
L’ex-commandant a soutenu que sa carrière avait été « brisée » par une procédure qu’il juge irrégulière, et qu’il attribue au général Moussa Fall. Concernant le message adressé à ce dernier, Dramé avait insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas, selon lui, d’une menace de mort, mais plutôt d’un rappel de proximité, affirmant connaître la famille du général pour avoir vécu à la caserne Faidherbe.
 
Toujours selon L’Observateur, l’audience avait également été marquée par des témoignages atténuants des colonels Abdou Mbengue et Cheikh Faye. Le colonel Mbengue avait notamment déclaré n’avoir « pas porté plainte » et avoir éprouvé « de la compassion » pour Dramé, qu’il considérait « comme un petit frère ». Les deux officiers s’étaient formellement désistés de toute demande de réparation financière.
 
Malgré ces éléments, le parquet avait requis une peine plus lourde, sollicitant trois ans de prison ferme.
 
Une peine largement couverte par la détention provisoire
 
Arrêté en février 2024, Ibrahima Dramé a déjà passé 22 mois en détention provisoire. Comme le relève L’Observateur, au regard de cette longue période déjà purgée, il est peu probable qu’il effectue un séjour supplémentaire en prison, la partie ferme de la condamnation étant largement couverte.
 
Autres articles
Vendredi 16 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
146e - Appel des Layène : la communauté serre les rangs et rappelle les règles de bienséance

146e - Appel des Layène : la communauté serre les rangs et rappelle les règles de bienséance - 16/01/2026

Dette publique : le FMI recadre Sonko et rappelle ses lignes rouges sur la restructuration

Dette publique : le FMI recadre Sonko et rappelle ses lignes rouges sur la restructuration - 16/01/2026

« Raynama, raynama » : les derniers appels au secours de Ramatoulaye Baldé et l’autopsie qui dévoile l’horreur

« Raynama, raynama » : les derniers appels au secours de Ramatoulaye Baldé et l’autopsie qui dévoile l’horreur - 16/01/2026

Pikine : un braquage nocturne fait tomber un réseau, motos volées et drogue saisies

Pikine : un braquage nocturne fait tomber un réseau, motos volées et drogue saisies - 16/01/2026

Tempête foncière à Dakar : le parquet s’attaque à des titres explosifs, Serigne Mboup convoqué

Tempête foncière à Dakar : le parquet s’attaque à des titres explosifs, Serigne Mboup convoqué - 16/01/2026

Affaire Farba Ngom : la défense contre-attaque après la sortie de Yassine Fall et annonce une riposte publique

Affaire Farba Ngom : la défense contre-attaque après la sortie de Yassine Fall et annonce une riposte publique - 16/01/2026

Appel des Layènes 2026 : Yoff prête à vibrer, l’essentiel est en place malgré les défis

Appel des Layènes 2026 : Yoff prête à vibrer, l’essentiel est en place malgré les défis - 15/01/2026

Justice : Libération imminente pour Soya Diagne, sauf avis défavorable du parquet

Justice : Libération imminente pour Soya Diagne, sauf avis défavorable du parquet - 15/01/2026

Défense et sécurité : le Sénégal mise sur la maîtrise de l’espace extra-atmosphérique

Défense et sécurité : le Sénégal mise sur la maîtrise de l’espace extra-atmosphérique - 15/01/2026

Affaire Sonko-Mbaye Niang : La requête du procureur général décortique les failles de la révision

Affaire Sonko-Mbaye Niang : La requête du procureur général décortique les failles de la révision - 15/01/2026

Suicide au Sénégal :

Suicide au Sénégal : "Comprendre, détecter et prévenir" avec le Dr Rokhaya Ndoye, psychologue clinicienne au CHNPT - 15/01/2026

Parcelles Assainies : un rendez-vous d’homosexuels à 5 000 FCfa vire au lynchage nocturne

Parcelles Assainies : un rendez-vous d’homosexuels à 5 000 FCfa vire au lynchage nocturne - 15/01/2026

Victoire du Sénégal face à l’Égypte : Liesse populaire dans les rues de Dakar

Victoire du Sénégal face à l’Égypte : Liesse populaire dans les rues de Dakar - 14/01/2026

CAN 2025 – Sadio Mané propulse le Sénégal en finale et annonce que celle-ci sera sa toute derrière

CAN 2025 – Sadio Mané propulse le Sénégal en finale et annonce que celle-ci sera sa toute derrière - 14/01/2026

Affaire des téléphones : Le statut de député de Farba Ngom bloque toute poursuite, l’article 217 du code pénal, en question

Affaire des téléphones : Le statut de député de Farba Ngom bloque toute poursuite, l’article 217 du code pénal, en question - 14/01/2026

Dr Cissé - Mansour Diop devant la justice : Une affaire qui remonterait depuis 2022

Dr Cissé - Mansour Diop devant la justice : Une affaire qui remonterait depuis 2022 - 14/01/2026

Affaire Farba Ngom : « La justice transformée en danger pour la République », accuse l’APR

Affaire Farba Ngom : « La justice transformée en danger pour la République », accuse l’APR - 13/01/2026

Seydou Guèye sur la sortie de Yassine Fall: « Elle nous servi une conférence de panique »

Seydou Guèye sur la sortie de Yassine Fall: « Elle nous servi une conférence de panique » - 13/01/2026

Justice : Le Directeur Général de la Santé cité dans une affaire de harcèlement

Justice : Le Directeur Général de la Santé cité dans une affaire de harcèlement - 13/01/2026

Farba Ngom introuvable au pavillon spécial : Ses militants expriment leur colère devant l’administration pénitentiaire

Farba Ngom introuvable au pavillon spécial : Ses militants expriment leur colère devant l’administration pénitentiaire - 13/01/2026

Hôpital Dalal Jam : l’escroc qui pillait les malades tombe sur une caissière vigilante

Hôpital Dalal Jam : l’escroc qui pillait les malades tombe sur une caissière vigilante - 13/01/2026

Liberté provisoire à géométrie variable : la défense dénonce un « deux poids, deux mesures » dans l’affaire Farba Ngom

Liberté provisoire à géométrie variable : la défense dénonce un « deux poids, deux mesures » dans l’affaire Farba Ngom - 12/01/2026

Farba Ngom hospitalisé au moment de l’annonce de sa libération provisoire

Farba Ngom hospitalisé au moment de l’annonce de sa libération provisoire - 12/01/2026

Justice : Farba Ngom et Tahirou Sarr libérés sous contrôle judiciaire

Justice : Farba Ngom et Tahirou Sarr libérés sous contrôle judiciaire - 12/01/2026

Drame au large de Thiaroye-sur-Mer : une pirogue de migrants accoste … 59 migrants sauvés, un corps sans vie découvert à bord

Drame au large de Thiaroye-sur-Mer : une pirogue de migrants accoste … 59 migrants sauvés, un corps sans vie découvert à bord - 12/01/2026

De la promesse d’une académie au Maroc à l’enfer du travail forcé pour Qnet : Nouvelles révélations sur la mort de Cheikh Touré

De la promesse d’une académie au Maroc à l’enfer du travail forcé pour Qnet : Nouvelles révélations sur la mort de Cheikh Touré - 12/01/2026

CAN 2025 : Air Sénégal affrète un vol spécial Dakar-Tanger pour accompagner les Lions en demi-finales

CAN 2025 : Air Sénégal affrète un vol spécial Dakar-Tanger pour accompagner les Lions en demi-finales - 12/01/2026

Campagne arachidière : « Un échec lamentable », selon le FDR

Campagne arachidière : « Un échec lamentable », selon le FDR - 11/01/2026

Tournée politique dans le Nord: Anta Babacar Ngom invite le président de la République à dissoudre l’Assemblée

Tournée politique dans le Nord: Anta Babacar Ngom invite le président de la République à dissoudre l’Assemblée - 11/01/2026

Bakel : À Madina Fulbé, des villages au bord de l’effondrement lancent un cri d’alarme

Bakel : À Madina Fulbé, des villages au bord de l’effondrement lancent un cri d’alarme - 11/01/2026

RSS Syndication