CAN Maroc/ Parade des Lions de la Téranga : la population sénégalaise en communion avec les champions d’Afrique

Une marée humaine a accompagné les Lions de la Téranga, champions d’Afrique, lors de la grande parade populaire organisée ce mardi 20 janvier 2026 à Dakar.



Il était un peu après 11 heures lorsque les protégés de Pape Thiaw ont quitté leur hôtel de Diamniadio en direction du centre-ville de Dakar, où ils vont être reçus par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au Palais de la République.



Empruntant l’autoroute à péage, le cortège a été chaleureusement accueilli à chaque sortie par des populations en liesse, sorties massivement pour saluer les héros du jour. Drapeaux, chants, klaxons et cris de joie ont rythmé le passage du bus transportant les champions d’Afrique.



Les images spectaculaires de cette parade historique, dans les rues de Dakar, sont largement diffusées sur les chaînes de télévision nationales et sur les plateformes numériques, notamment YouTube. Une foule immense a suivi le bus de la sélection nationale, en direction du Palais de la République, dans une ambiance de ferveur et de fierté nationale.

