Après la liesse des Lions, Camberène replonge dans une ferveur spirituelle saisissante

Au lendemain de la victoire des Lions, champions d'Afrique, marquée par des scènes de liesse populaire à travers le pays, Camberène a offert un tout autre visage, empreint de ferveur et de recueillement. Alors que l’euphorie sportive était encore perceptible dans les rues, la communauté layenne s’est progressivement recentrée sur l’essentiel, la dimension spirituelle de la 146 eme édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye. Avant même l’arrivée des Lions, les fidèles ont convergé vers les lieux de prière dans un calme impressionnant, rappelant que, malgré les moments de jubilation nationale, l’impact religieux de l’Appel demeure un repère majeur, capable de rassembler et d’apaiser les cœurs autour des valeurs de foi, de paix et d’unité.