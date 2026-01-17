Le message de paix du Khalife des Layène au gouvernement : « Nous ne faisons que prier pour le Sénégal »

S’exprimant devant les autorités étatiques, le Khalife général des Layène, Seydina Mouhamadou Lamine Laye, a placé son intervention sous le signe de la gratitude et de la foi. Refusant toute prise de position politique, il a affirmé n’avoir « rien à ajouter », si ce n’est rendre grâce à Dieu, débutant son propos par l’invocation « Bismillahi Rahmani Rahim ». Il a rappelé que l’essence du message layène repose sur la croyance profonde en Dieu et l’exhortation permanente à se tourner vers Lui.







Le Khalife a souligné que l’Appel de Seydina Limamou Laye demeure avant tout un moment exclusivement consacré à la prière. Un temps spirituel qui transcende les fonctions et les statuts, pour se concentrer sur l’essentiel : implorer la paix, la stabilité et la protection divine pour le Sénégal. « Nous ne pouvons que prier pour le pays », a-t-il insisté, rappelant que cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’héritage laissé par Baye Laye et les guides successifs de la communauté.







Revenant sur son parcours, Seydina Mouhamadou Lamine Laye a évoqué avec humilité le fait que nul n’aurait pu imaginer, par le passé, qu’il accéderait un jour au khalifat. Il a rappelé les relations entretenues avec les autorités actuelles à une époque où il œuvrait aux côtés du défunt Khalife Mouhamadou Makhtar Laye, soulignant la constance de ces liens fondés sur le respect et la confiance, bien avant les responsabilités actuelles de chacun.







Touché par les propos du Premier ministre, le Khalife a affirmé qu’ils lui sont allés « droit au cœur », tout en réaffirmant sa mission spirituelle, prier pour les dirigeants et les exhorter à se donner pleinement au service du pays. Il a conclu par des bénédictions en faveur du Sénégal, appelant à l’engagement, à la droiture et à la paix, dans un contexte national qui requiert, selon lui, responsabilité morale et ancrage spirituel.

