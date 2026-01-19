Finale Maroc–Sénégal : la CAF tape du poing sur la table ,ouvre une enquête et promet des sanctions exemplaires après des incidents en finale

« La CAF condamne fermement tout comportement inapproprié pendant les matchs, en particulier ceux visant l’équipe arbitrale ou les organisateurs du match », précise le communiqué.

La finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, disputée hier soir à Rabat entre le Maroc et le Sénégal, ne restera pas seulement dans les mémoires pour son enjeu sportif. Elle est aussi marquée par des incidents regrettables ayant poussé la Confédération Africaine de Football (CAF) à réagir avec fermeté.Dans un communiqué officiel, la CAF a condamné sans ambiguïté le comportement inacceptable de certains joueurs et officiels survenu à l’issue de cette rencontre au sommet. L’instance dirigeante du football africain déplore notamment des attitudes contraires à l’éthique sportive, sur fond de tensions visant l’organisation du match et le corps arbitral.Soucieuse de préserver l’image et les valeurs du football africain, la CAF a annoncé avoir ouvert une procédure d’examen approfondi. Toutes les images disponibles sont actuellement passées au crible afin d’établir les responsabilités individuelles.L’instance continentale se veut claire : aucun dérapage ne sera toléré, surtout lors d’un événement aussi prestigieux qu’une finale de Coupe d’Afrique des Nations. Le dossier sera transmis aux instances compétentes, qui décideront des sanctions appropriées à l’encontre des personnes reconnues coupables.