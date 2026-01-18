Victoire à la CAN 2025 : Le Président Diomaye Faye salue le « combat héroïque » des Lions de la Téranga

Après le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message fort et émouvant aux Lions de la Téranga, vainqueurs du Maroc en finale.



Dans une déclaration empreinte de fierté nationale, le chef de l’État a salué l’engagement, la bravoure et l’esprit collectif de l’équipe nationale, rappelant la portée symbolique de la mission confiée aux joueurs avant la compétition. "En leur remettant le drapeau national, nous leur avions confié une mission. Ils l’ont brillamment accomplie, au terme d’un match épique, en hissant les couleurs du Sénégal au sommet du football africain », a écrit le Président Diomaye Faye.



Face à une pression intense et à un adversaire de taille, le Président a tenu à souligner la dimension héroïque de cette victoire : « Face à l’adversité et sous une pression immense, vous avez livré un combat héroïque, fait de courage, de discipline et de solidarité. »



Pour le chef de l’État, ce nouveau sacre continental est le fruit d’un travail collectif et d’une foi constante en l’excellence : « Cette nouvelle étoile est le fruit de l’effort collectif, de la résilience et de la foi en l’excellence. Elle honore la Nation tout entière et inscrit durablement cette génération dans l’histoire sportive de l’Afrique. »



Concluant son message par une note de reconnaissance, le Président a exprimé la gratitude du peuple sénégalais envers ses champions : « Merci, Gaïndés ! Le Sénégal est fier de vous et vous sera toujours reconnaissant. »

