Victoire à la CAN 2025 : Le Président Diomaye Faye salue le « combat héroïque » des Lions de la Téranga


Victoire à la CAN 2025 : Le Président Diomaye Faye salue le « combat héroïque » des Lions de la Téranga

Après le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message fort et émouvant aux Lions de la Téranga, vainqueurs du Maroc en finale.

Dans une déclaration empreinte de fierté nationale, le chef de l’État a salué l’engagement, la bravoure et l’esprit collectif de l’équipe nationale, rappelant la portée symbolique de la mission confiée aux joueurs avant la compétition. "En leur remettant le drapeau national, nous leur avions confié une mission. Ils l’ont brillamment accomplie, au terme d’un match épique, en hissant les couleurs du Sénégal au sommet du football africain », a écrit le Président Diomaye Faye.

Face à une pression intense et à un adversaire de taille, le Président a tenu à souligner la dimension héroïque de cette victoire : « Face à l’adversité et sous une pression immense, vous avez livré un combat héroïque, fait de courage, de discipline et de solidarité. »

Pour le chef de l’État, ce nouveau sacre continental est le fruit d’un travail collectif et d’une foi constante en l’excellence : « Cette nouvelle étoile est le fruit de l’effort collectif, de la résilience et de la foi en l’excellence. Elle honore la Nation tout entière et inscrit durablement cette génération dans l’histoire sportive de l’Afrique. »

Concluant son message par une note de reconnaissance, le Président a exprimé la gratitude du peuple sénégalais envers ses champions : « Merci, Gaïndés ! Le Sénégal est fier de vous et vous sera toujours reconnaissant. »

Autres articles
Dimanche 18 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
CAN 2025 – Le Sénégal décroche sa deuxième étoile au bout du suspense

CAN 2025 – Le Sénégal décroche sa deuxième étoile au bout du suspense - 18/01/2026

Finale CAN 2025 : Le Sénégal sacré champion d’Afrique !

Finale CAN 2025 : Le Sénégal sacré champion d’Afrique ! - 18/01/2026

Can 2025 - Victoire contre le Maroc : Le Sénégal sur le toit de l’Afrique!!!

Can 2025 - Victoire contre le Maroc : Le Sénégal sur le toit de l’Afrique!!! - 18/01/2026

Saly en flammes : Un incendie monstrueux ravage des maisons à la résidence Tropical, explosion et désolation totale

Saly en flammes : Un incendie monstrueux ravage des maisons à la résidence Tropical, explosion et désolation totale - 18/01/2026

Au cœur de la Marine nationale : le stand de l’École navale révèle les métiers qui font avancer la flotte

Au cœur de la Marine nationale : le stand de l’École navale révèle les métiers qui font avancer la flotte - 18/01/2026

Journée Portes Ouvertes à la Base Amiral Faye Gassama : +1500 civils embarqués, la marine s’ouvre au public pour ses 51 ans...

Journée Portes Ouvertes à la Base Amiral Faye Gassama : +1500 civils embarqués, la marine s’ouvre au public pour ses 51 ans... - 18/01/2026

CAN 2025 / Maroc VS Sénégal : les supporters sénégalais enflamment les rues de la capitale avant la grande finale

CAN 2025 / Maroc VS Sénégal : les supporters sénégalais enflamment les rues de la capitale avant la grande finale - 18/01/2026

146ᵉ Appel des Layène : le Président Diomaye Faye chez le Khalife général des Layène pour recueillir des prières

146ᵉ Appel des Layène : le Président Diomaye Faye chez le Khalife général des Layène pour recueillir des prières - 17/01/2026

CAN 2025 – Pape Thiaw refuse catégoriquement à Sadio Mané de tourner la page de la Coupe d’Afrique des Nations

CAN 2025 – Pape Thiaw refuse catégoriquement à Sadio Mané de tourner la page de la Coupe d’Afrique des Nations - 17/01/2026

Le message de paix du Khalife des Layène au gouvernement : « Nous ne faisons que prier pour le Sénégal »

Le message de paix du Khalife des Layène au gouvernement : « Nous ne faisons que prier pour le Sénégal » - 17/01/2026

Match Sénégal Vs Maroc / Sécurité défaillante, billets limités : le Sénégal accuse la CAF

Match Sénégal Vs Maroc / Sécurité défaillante, billets limités : le Sénégal accuse la CAF - 17/01/2026

RCA : un militaire sénégalais tué et sept blessés dans un accident impliquant un détachement de la MINUSCA

RCA : un militaire sénégalais tué et sept blessés dans un accident impliquant un détachement de la MINUSCA - 16/01/2026

Dette publique : le FMI recadre Sonko et rappelle ses lignes rouges sur la restructuration

Dette publique : le FMI recadre Sonko et rappelle ses lignes rouges sur la restructuration - 16/01/2026

Après 22 mois derrière les barreaux, Ibrahima Dramé fixé sur son sort : Menaces et atteinte à la sûreté de l’État … un an ferme pour l’ex-commandant

Après 22 mois derrière les barreaux, Ibrahima Dramé fixé sur son sort : Menaces et atteinte à la sûreté de l’État … un an ferme pour l’ex-commandant - 16/01/2026

« Raynama, raynama » : les derniers appels au secours de Ramatoulaye Baldé et l’autopsie qui dévoile l’horreur

« Raynama, raynama » : les derniers appels au secours de Ramatoulaye Baldé et l’autopsie qui dévoile l’horreur - 16/01/2026

Pikine : un braquage nocturne fait tomber un réseau, motos volées et drogue saisies

Pikine : un braquage nocturne fait tomber un réseau, motos volées et drogue saisies - 16/01/2026

Tempête foncière à Dakar : le parquet s’attaque à des titres explosifs, Serigne Mboup convoqué

Tempête foncière à Dakar : le parquet s’attaque à des titres explosifs, Serigne Mboup convoqué - 16/01/2026

Affaire Farba Ngom : la défense contre-attaque après la sortie de Yassine Fall et annonce une riposte publique

Affaire Farba Ngom : la défense contre-attaque après la sortie de Yassine Fall et annonce une riposte publique - 16/01/2026

Appel des Layènes 2026 : Yoff prête à vibrer, l’essentiel est en place malgré les défis

Appel des Layènes 2026 : Yoff prête à vibrer, l’essentiel est en place malgré les défis - 15/01/2026

Justice : Libération imminente pour Soya Diagne, sauf avis défavorable du parquet

Justice : Libération imminente pour Soya Diagne, sauf avis défavorable du parquet - 15/01/2026

Défense et sécurité : le Sénégal mise sur la maîtrise de l’espace extra-atmosphérique

Défense et sécurité : le Sénégal mise sur la maîtrise de l’espace extra-atmosphérique - 15/01/2026

Affaire Sonko-Mbaye Niang : La requête du procureur général décortique les failles de la révision

Affaire Sonko-Mbaye Niang : La requête du procureur général décortique les failles de la révision - 15/01/2026

Suicide au Sénégal :

Suicide au Sénégal : "Comprendre, détecter et prévenir" avec le Dr Rokhaya Ndoye, psychologue clinicienne au CHNPT - 15/01/2026

Parcelles Assainies : un rendez-vous d’homosexuels à 5 000 FCfa vire au lynchage nocturne

Parcelles Assainies : un rendez-vous d’homosexuels à 5 000 FCfa vire au lynchage nocturne - 15/01/2026

Victoire du Sénégal face à l’Égypte : Liesse populaire dans les rues de Dakar

Victoire du Sénégal face à l’Égypte : Liesse populaire dans les rues de Dakar - 14/01/2026

CAN 2025 – Sadio Mané propulse le Sénégal en finale et annonce que celle-ci sera sa toute derrière

CAN 2025 – Sadio Mané propulse le Sénégal en finale et annonce que celle-ci sera sa toute derrière - 14/01/2026

Affaire des téléphones : Le statut de député de Farba Ngom bloque toute poursuite, l’article 217 du code pénal, en question

Affaire des téléphones : Le statut de député de Farba Ngom bloque toute poursuite, l’article 217 du code pénal, en question - 14/01/2026

Dr Cissé - Mansour Diop devant la justice : Une affaire qui remonterait depuis 2022

Dr Cissé - Mansour Diop devant la justice : Une affaire qui remonterait depuis 2022 - 14/01/2026

Affaire Farba Ngom : « La justice transformée en danger pour la République », accuse l’APR

Affaire Farba Ngom : « La justice transformée en danger pour la République », accuse l’APR - 13/01/2026

Seydou Guèye sur la sortie de Yassine Fall: « Elle nous servi une conférence de panique »

Seydou Guèye sur la sortie de Yassine Fall: « Elle nous servi une conférence de panique » - 13/01/2026

RSS Syndication