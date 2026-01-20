Rabat sous tension après le sacre des Lions : 17 supporters sénégalais face à la justice marocaine

La fête du football africain a viré à la crispation dans les travées du stade Moulay Abdellah de Rabat. Selon les informations rapportées par L’Observateur, dix-sept supporters sénégalais impliqués dans des incidents extra-sportifs lors de la finale de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations sont actuellement placés en garde à vue au commissariat central de la capitale marocaine et doivent être jugés ce mardi.







Alors que le Sénégal célébrait un nouveau sacre continental, l’ambiance s’est brusquement détériorée dans les gradins. Environ 3 000 supporters sénégalais, constituant le désormais célèbre « 12ᵉ Gaïndé », ont exprimé leur colère après une décision arbitrale jugée controversée : un but refusé aux Lions suivi d’un penalty sifflé contre eux par l’arbitre congolais de la rencontre. Une décision qui, selon L’Observateur, a mis le feu aux poudres.







Des heurts violents ont alors éclaté entre des groupes de supporters sénégalais, les stadiers et les agents de sécurité du stade. Ces affrontements ont rapidement nécessité l’intervention de la police marocaine, qui a procédé à l’arrestation de dix-sept supporters. Acheminés au commissariat central de Rabat, ils ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte pour faire la lumière sur ces incidents.







D’après des sources policières citées par L’Observateur, les infractions retenues contre les mis en cause portent notamment sur le trouble à l’ordre public. Toutefois, une note d’espoir subsiste : aucune information judiciaire n’a été ouverte à ce stade contre les supporters arrêtés. Mieux encore, ils devraient comparaître dès ce mardi devant une juridiction de flagrants délits, ce qui laisse entrevoir une procédure rapide.







Ces déboires judiciaires sont suivis de très près par une équipe de quatre officiers de police sénégalais déployés au Maroc. Leur présence s’inscrit dans le cadre du centre de coopération policière, à l’initiative des autorités marocaines. Une mission loin d’être inédite, rappelle L’Observateur, puisque des policiers sénégalais avaient déjà été mobilisés lors des Jeux olympiques de Paris pour assurer un rôle similaire.







Sur place, ces officiers jouent un rôle de médiation entre les autorités locales et la communauté sénégalaise. Leur connaissance du terrain et de l’état d’esprit des supporters leur permet de prévenir les débordements, de sensibiliser les groupes organisés tels que le 12ᵉ Gaïndé, Allez Casa ou Lébou-gui, et de gérer, aux côtés des forces locales, les excès liés aux mouvements de foule.







Parallèlement, des zones d’ombre demeurent autour du décès de Cheikh Diouf, un ressortissant sénégalais retrouvé mort dans des circonstances encore non élucidées. Selon L’Observateur, l’ambassade du Sénégal au Maroc, en coordination avec la mission policière, suit ce dossier de près. Des recoupements sont en cours avec les autorités marocaines afin de déterminer les causes exactes du décès, malgré les rumeurs persistantes liant sa mort aux incidents survenus lors de la finale.







Des rapports détaillés ont été transmis à Dakar, assurent les mêmes sources, tandis que la vigilance reste de mise jusqu’à la fin de toutes les procédures.

