Finale CAN 2025 : Le Sénégal sacré champion d’Afrique !

Le Sénégal est champion d’Afrique ! Les Lions de la Téranga ont remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2025, au terme d’une finale âprement disputée face au Maroc, conclue après 120 minutes de jeu.
Il a fallu attendre les prolongations pour voir la décision tomber. À la 94e minute, Pape Guèye a libéré tout un peuple en inscrivant l’unique but de la rencontre, offrant ainsi au Sénégal un nouveau sacre continental au bout d’un match intense, engagé et tactiquement maîtrisé.
Solides défensivement, disciplinés dans l’organisation et patients dans la construction, les Lions ont su résister à la pression marocaine avant de frapper au moment décisif. Le but de Pape Guèye, d’une frappe imparable, a fait basculer la finale et scellé le sort de la rencontre.
