CAN 2025 – Pape Thiaw refuse catégoriquement à Sadio Mané de tourner la page de la Coupe d’Afrique des Nations


Invité à se prononcer lors de la conférence de presse d’avant-match contre le Maroc, comptant pour la finale de la CAN 2025, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a clairement désapprouvé la décision de Sadio Mané d’annoncer sa dernière participation. Pour lui, l’envergure du joueur ne lui permet plus de prendre une telle décision seul.

« Quand on s’appelle Sadio Mané, sa décision ne lui appartient plus. Il y a un peuple derrière. Ce peuple aimerait le voir continuer. Cette décision, il l’a prise à chaud. Le pays n’est pas d’accord et moi, en tant que sélectionneur, non plus. On aimerait le garder le plus longtemps possible. C’est un monument, partout ! Il représente l’Afrique, le monde. C’est un exemple. Ces genres de personnes, on en a besoin dans cette vie. Elles donnent des leçons. Son humilité, son éducation, la manière dont il mouille le maillot du Sénégal… Il a donné sa vie lors de la CAN 2022 pour que nous obtenions une première étoile. Est-ce qu’on a envie de voir cette personne partir ? Moi, non ! Ses coéquipiers non plus. »

Le défenseur sénégalais Moussa Niakhaté a également réagi à la question, mettant en avant les qualités humaines et sportives du numéro 10 des Lions :

« C’est un joueur exceptionnel, un homme incroyable. Il a eu une grande responsabilité dans ma venue en équipe nationale. L’absence d’égo, le travail, son humilité, sa longévité, sa constance… On se doit de lui ramener cette deuxième étoile qui fera de lui l’un des meilleurs joueurs que l’Afrique ait jamais connus. »
Samedi 17 Janvier 2026
