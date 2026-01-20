Camberène en communion totale : la ferveur intacte à la 146eme édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye

La 146 eme édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye, célébrée du 19 au 20 janvier 2026, a une nouvelle fois transformé Camberène en un haut lieu de ferveur spirituelle. Dès le premier jour, des milliers de fidèles issus de diverses confréries ont convergé vers le mausolée, dans une atmosphère de recueillement, de prière et de fraternité. Cet événement religieux majeur, profondément ancré dans l’histoire spirituelle du Sénégal, continue de rassembler au delà des appartenances confrériques, dans un esprit de paix et de dévotion.







Parmi les pèlerins rencontrés, Daouda Sall, disciple mouride habitant Golf, est venu avec sa famille accomplir son ziar annuel. Fidèle à une tradition personnelle bien établie, il commence toujours son parcours spirituel par Camberène avant de rendre visite à ses proches et amis du quartier. Mère Sarr, résidente des Parcelles Assainies Unité 4 et doyenne du troisième âge, était assise devant le mausolée, visiblement émue. Elle a exprimé sa gratitude d’avoir pu assister une fois encore à l’Appel, confiant avoir tout laissé derrière elle pour venir se recueillir et prier, tout en demandant à Dieu la force de revenir les années prochaines.







D’autres fidèles ont parcouru de longues distances pour répondre à l’Appel. Amadou Bocoum, venu de Keur Massar, a renouvelé sa satisfaction de participer chaque année à cet événement spirituel. Pa Diop, arrivé de Ndar, a fait le déplacement exclusivement pour l’Appel avant de poursuivre son itinéraire religieux vers Ndinagala puis Yoff. De Guédiawaye, Ndeye Gueye, déléguée de quartier, est sortie du mausolée profondément marquée, appelant à la réconciliation et à la paix dans le pays. À Camberène, l’Appel de Seydina Limamou Laye s’affirme ainsi, une fois de plus, comme un puissant moment d’unité nationale et de spiritualité partagée.

