Camberène en communion totale : la ferveur intacte à la 146eme édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye


La 146 eme édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye, célébrée du 19 au 20 janvier 2026, a une nouvelle fois transformé Camberène en un haut lieu de ferveur spirituelle. Dès le premier jour, des milliers de fidèles issus de diverses confréries ont convergé vers le mausolée, dans une atmosphère de recueillement, de prière et de fraternité. Cet événement religieux majeur, profondément ancré dans l’histoire spirituelle du Sénégal, continue de rassembler au delà des appartenances confrériques, dans un esprit de paix et de dévotion.

 

Parmi les pèlerins rencontrés, Daouda Sall, disciple mouride habitant Golf, est venu avec sa famille accomplir son ziar annuel. Fidèle à une tradition personnelle bien établie, il commence toujours son parcours spirituel par Camberène avant de rendre visite à ses proches et amis du quartier. Mère Sarr, résidente des Parcelles Assainies Unité 4 et doyenne du troisième âge, était assise devant le mausolée, visiblement émue. Elle a exprimé sa gratitude d’avoir pu assister une fois encore à l’Appel, confiant avoir tout laissé derrière elle pour venir se recueillir et prier, tout en demandant à Dieu la force de revenir les années prochaines.

 

D’autres fidèles ont parcouru de longues distances pour répondre à l’Appel. Amadou Bocoum, venu de Keur Massar, a renouvelé sa satisfaction de participer chaque année à cet événement spirituel. Pa Diop, arrivé de Ndar, a fait le déplacement exclusivement pour l’Appel avant de poursuivre son itinéraire religieux vers Ndinagala puis Yoff. De Guédiawaye, Ndeye Gueye, déléguée de quartier, est sortie du mausolée profondément marquée, appelant à la réconciliation et à la paix dans le pays. À Camberène, l’Appel de Seydina Limamou Laye s’affirme ainsi, une fois de plus, comme un puissant moment d’unité nationale et de spiritualité partagée.

 
Autres articles
Mardi 20 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
CAN Maroc/ Parade des Lions de la Téranga : la population sénégalaise en communion avec les champions d’Afrique

CAN Maroc/ Parade des Lions de la Téranga : la population sénégalaise en communion avec les champions d’Afrique - 20/01/2026

[🛑DIRECT] Parade Populaire des lions Champions d’Afrique

[🛑DIRECT] Parade Populaire des lions Champions d’Afrique - 20/01/2026

Rabat sous tension après le sacre des Lions : 17 supporters sénégalais face à la justice marocaine

Rabat sous tension après le sacre des Lions : 17 supporters sénégalais face à la justice marocaine - 20/01/2026

Après la liesse des Lions, Camberène replonge dans une ferveur spirituelle saisissante

Après la liesse des Lions, Camberène replonge dans une ferveur spirituelle saisissante - 20/01/2026

Louga : 4 morts dans un accident de la circulation sur l’axe Louga-Kébémer

Louga : 4 morts dans un accident de la circulation sur l’axe Louga-Kébémer - 19/01/2026

Finale de CAN Sénégal-Maroc : Quand Infantino est pris en flagrant délit de partialité

Finale de CAN Sénégal-Maroc : Quand Infantino est pris en flagrant délit de partialité - 19/01/2026

Finale Maroc–Sénégal : la CAF tape du poing sur la table ,ouvre une enquête et promet des sanctions exemplaires après des incidents en finale

Finale Maroc–Sénégal : la CAF tape du poing sur la table ,ouvre une enquête et promet des sanctions exemplaires après des incidents en finale - 19/01/2026

CAN-2025: Infantino fustige le comportement d'une partie de l'équipe sénégalaise pendant la finale

CAN-2025: Infantino fustige le comportement d'une partie de l'équipe sénégalaise pendant la finale - 19/01/2026

Victoire à la CAN 2025 : Le Président Diomaye Faye salue le « combat héroïque » des Lions de la Téranga

Victoire à la CAN 2025 : Le Président Diomaye Faye salue le « combat héroïque » des Lions de la Téranga - 18/01/2026

Vainqueur de la CAN : Le lundi 19 janvier déclaré « chômé et payé » par le Président Diomaye Faye

Vainqueur de la CAN : Le lundi 19 janvier déclaré « chômé et payé » par le Président Diomaye Faye - 18/01/2026

CAN 2025 – Le Sénégal décroche sa deuxième étoile au bout du suspense

CAN 2025 – Le Sénégal décroche sa deuxième étoile au bout du suspense - 18/01/2026

Finale CAN 2025 : Le Sénégal sacré champion d’Afrique !

Finale CAN 2025 : Le Sénégal sacré champion d’Afrique ! - 18/01/2026

Can 2025 - Victoire contre le Maroc : Le Sénégal sur le toit de l’Afrique!!!

Can 2025 - Victoire contre le Maroc : Le Sénégal sur le toit de l’Afrique!!! - 18/01/2026

Saly en flammes : Un incendie monstrueux ravage des maisons à la résidence Tropical, explosion et désolation totale

Saly en flammes : Un incendie monstrueux ravage des maisons à la résidence Tropical, explosion et désolation totale - 18/01/2026

Au cœur de la Marine nationale : le stand de l’École navale révèle les métiers qui font avancer la flotte

Au cœur de la Marine nationale : le stand de l’École navale révèle les métiers qui font avancer la flotte - 18/01/2026

Journée Portes Ouvertes à la Base Amiral Faye Gassama : +1500 civils embarqués, la marine s’ouvre au public pour ses 51 ans...

Journée Portes Ouvertes à la Base Amiral Faye Gassama : +1500 civils embarqués, la marine s’ouvre au public pour ses 51 ans... - 18/01/2026

CAN 2025 / Maroc VS Sénégal : les supporters sénégalais enflamment les rues de la capitale avant la grande finale

CAN 2025 / Maroc VS Sénégal : les supporters sénégalais enflamment les rues de la capitale avant la grande finale - 18/01/2026

146ᵉ Appel des Layène : le Président Diomaye Faye chez le Khalife général des Layène pour recueillir des prières

146ᵉ Appel des Layène : le Président Diomaye Faye chez le Khalife général des Layène pour recueillir des prières - 17/01/2026

CAN 2025 – Pape Thiaw refuse catégoriquement à Sadio Mané de tourner la page de la Coupe d’Afrique des Nations

CAN 2025 – Pape Thiaw refuse catégoriquement à Sadio Mané de tourner la page de la Coupe d’Afrique des Nations - 17/01/2026

Le message de paix du Khalife des Layène au gouvernement : « Nous ne faisons que prier pour le Sénégal »

Le message de paix du Khalife des Layène au gouvernement : « Nous ne faisons que prier pour le Sénégal » - 17/01/2026

Match Sénégal Vs Maroc / Sécurité défaillante, billets limités : le Sénégal accuse la CAF

Match Sénégal Vs Maroc / Sécurité défaillante, billets limités : le Sénégal accuse la CAF - 17/01/2026

RCA : un militaire sénégalais tué et sept blessés dans un accident impliquant un détachement de la MINUSCA

RCA : un militaire sénégalais tué et sept blessés dans un accident impliquant un détachement de la MINUSCA - 16/01/2026

Dette publique : le FMI recadre Sonko et rappelle ses lignes rouges sur la restructuration

Dette publique : le FMI recadre Sonko et rappelle ses lignes rouges sur la restructuration - 16/01/2026

Après 22 mois derrière les barreaux, Ibrahima Dramé fixé sur son sort : Menaces et atteinte à la sûreté de l’État … un an ferme pour l’ex-commandant

Après 22 mois derrière les barreaux, Ibrahima Dramé fixé sur son sort : Menaces et atteinte à la sûreté de l’État … un an ferme pour l’ex-commandant - 16/01/2026

« Raynama, raynama » : les derniers appels au secours de Ramatoulaye Baldé et l’autopsie qui dévoile l’horreur

« Raynama, raynama » : les derniers appels au secours de Ramatoulaye Baldé et l’autopsie qui dévoile l’horreur - 16/01/2026

Pikine : un braquage nocturne fait tomber un réseau, motos volées et drogue saisies

Pikine : un braquage nocturne fait tomber un réseau, motos volées et drogue saisies - 16/01/2026

Tempête foncière à Dakar : le parquet s’attaque à des titres explosifs, Serigne Mboup convoqué

Tempête foncière à Dakar : le parquet s’attaque à des titres explosifs, Serigne Mboup convoqué - 16/01/2026

Affaire Farba Ngom : la défense contre-attaque après la sortie de Yassine Fall et annonce une riposte publique

Affaire Farba Ngom : la défense contre-attaque après la sortie de Yassine Fall et annonce une riposte publique - 16/01/2026

Appel des Layènes 2026 : Yoff prête à vibrer, l’essentiel est en place malgré les défis

Appel des Layènes 2026 : Yoff prête à vibrer, l’essentiel est en place malgré les défis - 15/01/2026

Justice : Libération imminente pour Soya Diagne, sauf avis défavorable du parquet

Justice : Libération imminente pour Soya Diagne, sauf avis défavorable du parquet - 15/01/2026

RSS Syndication