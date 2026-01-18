Saly en flammes : Un incendie monstrueux ravage des maisons à la résidence Tropical, explosion et désolation totale

Une vague de feu d’une violence sans précédent a frappé aujourd'hui la résidence Tropical à Saly, laissant derrière elle maisons calcinées, explosions et résidents terrifiés. Selon des informations exclusives de Dakaractu Mbour, une poubelle en feu laissée à proximité dune bouteille de gaz serait à l’origine du drame.



Un incendie incontrôlable et des maisons réduites en cendres



Le feu s’est propagé à une vitesse effrayante, ravageant plus de 05 maisons avant que les sapeurs-pompiers ne puissent réellement intervenir. Dans l’une des habitations, une bombonne de gaz a explosé, amplifiant l’horreur et mettant en danger les pompiers comme les résidents.



Les habitants, pris de panique, ont dû quitter précipitamment leurs maisons, certains sans chaussures, d’autres portant à peine quelques effets personnels. « On a cru que c’était la fin, tout le monde hurlait et courait partout », confie un résident au micro de Dakaractu Mbour.



Une intervention rendue impossible par la violence du sinistre



Les sapeurs-pompiers sont sur place, mais la puissance des flammes et la propagation rapide du feu les empêchent d’aller au bout de leur mission. Les extincteurs, pour certains, étaient hors service, rendant la lutte contre le feu quasi impossible pour les habitants eux-mêmes.



Des témoins dénoncent un laxisme total et un manque de prévention. « On avait signalé des problèmes de sécurité, mais personne n’a rien fait. Aujourd’hui, tout est parti en fumée », déplore un voisin encore sous le choc.



Panique et traumatisme chez les résidents



Les familles affectées se retrouvent sans abri, avec des biens matériels et des souvenirs totalement détruits. Les cris, la fumée, et la peur restent gravés dans les esprits. Plusieurs habitants racontent que la peur les a paralysés, et que la seule solution était de fuir dehors pour éviter l’explosion de nouvelles bombonnes.



