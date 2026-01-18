Saly en flammes : Un incendie monstrueux ravage des maisons à la résidence Tropical, explosion et désolation totale


Saly en flammes : Un incendie monstrueux ravage des maisons à la résidence Tropical, explosion et désolation totale
Une vague de feu d’une violence sans précédent a frappé aujourd'hui la résidence Tropical à Saly, laissant derrière elle maisons calcinées, explosions et résidents terrifiés. Selon des informations exclusives de Dakaractu Mbour, une poubelle en feu laissée à  proximité dune bouteille de gaz serait à l’origine du drame.

Un incendie incontrôlable et des maisons réduites en cendres

Le feu s’est propagé à une vitesse effrayante, ravageant plus de 05 maisons avant que les sapeurs-pompiers ne puissent réellement intervenir. Dans l’une des habitations, une bombonne de gaz a explosé, amplifiant l’horreur et mettant en danger les pompiers comme les résidents.

Les habitants, pris de panique, ont dû quitter précipitamment leurs maisons, certains sans chaussures, d’autres portant à peine quelques effets personnels. « On a cru que c’était la fin, tout le monde hurlait et courait partout », confie un résident au micro de Dakaractu Mbour.

Une intervention rendue impossible par la violence du sinistre

Les sapeurs-pompiers sont sur place, mais la puissance des flammes et la propagation rapide du feu les empêchent d’aller au bout de leur mission. Les extincteurs, pour certains, étaient hors service, rendant la lutte contre le feu quasi impossible pour les habitants eux-mêmes.

Des témoins dénoncent un laxisme total et un manque de prévention. « On avait signalé des problèmes de sécurité, mais personne n’a rien fait. Aujourd’hui, tout est parti en fumée », déplore un voisin encore sous le choc.

Panique et traumatisme chez les résidents

Les familles affectées se retrouvent sans abri, avec des biens matériels et des souvenirs totalement détruits. Les cris, la fumée, et la peur restent gravés dans les esprits. Plusieurs habitants racontent que la peur les a paralysés, et que la seule solution était de fuir dehors pour éviter l’explosion de nouvelles bombonnes.

 
Autres articles
Dimanche 18 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Au cœur de la Marine nationale : le stand de l’École navale révèle les métiers qui font avancer la flotte

Au cœur de la Marine nationale : le stand de l’École navale révèle les métiers qui font avancer la flotte - 18/01/2026

Journée Portes Ouvertes à la Base Amiral Faye Gassama : +1500 civils embarqués, la marine s’ouvre au public pour ses 51 ans...

Journée Portes Ouvertes à la Base Amiral Faye Gassama : +1500 civils embarqués, la marine s’ouvre au public pour ses 51 ans... - 18/01/2026

CAN 2025 / Maroc VS Sénégal : les supporters sénégalais enflamment les rues de la capitale avant la grande finale

CAN 2025 / Maroc VS Sénégal : les supporters sénégalais enflamment les rues de la capitale avant la grande finale - 18/01/2026

146ᵉ Appel des Layène : le Président Diomaye Faye chez le Khalife général des Layène pour recueillir des prières

146ᵉ Appel des Layène : le Président Diomaye Faye chez le Khalife général des Layène pour recueillir des prières - 17/01/2026

CAN 2025 – Pape Thiaw refuse catégoriquement à Sadio Mané de tourner la page de la Coupe d’Afrique des Nations

CAN 2025 – Pape Thiaw refuse catégoriquement à Sadio Mané de tourner la page de la Coupe d’Afrique des Nations - 17/01/2026

Le message de paix du Khalife des Layène au gouvernement : « Nous ne faisons que prier pour le Sénégal »

Le message de paix du Khalife des Layène au gouvernement : « Nous ne faisons que prier pour le Sénégal » - 17/01/2026

Match Sénégal Vs Maroc / Sécurité défaillante, billets limités : le Sénégal accuse la CAF

Match Sénégal Vs Maroc / Sécurité défaillante, billets limités : le Sénégal accuse la CAF - 17/01/2026

RCA : un militaire sénégalais tué et sept blessés dans un accident impliquant un détachement de la MINUSCA

RCA : un militaire sénégalais tué et sept blessés dans un accident impliquant un détachement de la MINUSCA - 16/01/2026

Dette publique : le FMI recadre Sonko et rappelle ses lignes rouges sur la restructuration

Dette publique : le FMI recadre Sonko et rappelle ses lignes rouges sur la restructuration - 16/01/2026

Après 22 mois derrière les barreaux, Ibrahima Dramé fixé sur son sort : Menaces et atteinte à la sûreté de l’État … un an ferme pour l’ex-commandant

Après 22 mois derrière les barreaux, Ibrahima Dramé fixé sur son sort : Menaces et atteinte à la sûreté de l’État … un an ferme pour l’ex-commandant - 16/01/2026

« Raynama, raynama » : les derniers appels au secours de Ramatoulaye Baldé et l’autopsie qui dévoile l’horreur

« Raynama, raynama » : les derniers appels au secours de Ramatoulaye Baldé et l’autopsie qui dévoile l’horreur - 16/01/2026

Pikine : un braquage nocturne fait tomber un réseau, motos volées et drogue saisies

Pikine : un braquage nocturne fait tomber un réseau, motos volées et drogue saisies - 16/01/2026

Tempête foncière à Dakar : le parquet s’attaque à des titres explosifs, Serigne Mboup convoqué

Tempête foncière à Dakar : le parquet s’attaque à des titres explosifs, Serigne Mboup convoqué - 16/01/2026

Affaire Farba Ngom : la défense contre-attaque après la sortie de Yassine Fall et annonce une riposte publique

Affaire Farba Ngom : la défense contre-attaque après la sortie de Yassine Fall et annonce une riposte publique - 16/01/2026

Appel des Layènes 2026 : Yoff prête à vibrer, l’essentiel est en place malgré les défis

Appel des Layènes 2026 : Yoff prête à vibrer, l’essentiel est en place malgré les défis - 15/01/2026

Justice : Libération imminente pour Soya Diagne, sauf avis défavorable du parquet

Justice : Libération imminente pour Soya Diagne, sauf avis défavorable du parquet - 15/01/2026

Défense et sécurité : le Sénégal mise sur la maîtrise de l’espace extra-atmosphérique

Défense et sécurité : le Sénégal mise sur la maîtrise de l’espace extra-atmosphérique - 15/01/2026

Affaire Sonko-Mbaye Niang : La requête du procureur général décortique les failles de la révision

Affaire Sonko-Mbaye Niang : La requête du procureur général décortique les failles de la révision - 15/01/2026

Suicide au Sénégal :

Suicide au Sénégal : "Comprendre, détecter et prévenir" avec le Dr Rokhaya Ndoye, psychologue clinicienne au CHNPT - 15/01/2026

Parcelles Assainies : un rendez-vous d’homosexuels à 5 000 FCfa vire au lynchage nocturne

Parcelles Assainies : un rendez-vous d’homosexuels à 5 000 FCfa vire au lynchage nocturne - 15/01/2026

Victoire du Sénégal face à l’Égypte : Liesse populaire dans les rues de Dakar

Victoire du Sénégal face à l’Égypte : Liesse populaire dans les rues de Dakar - 14/01/2026

CAN 2025 – Sadio Mané propulse le Sénégal en finale et annonce que celle-ci sera sa toute derrière

CAN 2025 – Sadio Mané propulse le Sénégal en finale et annonce que celle-ci sera sa toute derrière - 14/01/2026

Affaire des téléphones : Le statut de député de Farba Ngom bloque toute poursuite, l’article 217 du code pénal, en question

Affaire des téléphones : Le statut de député de Farba Ngom bloque toute poursuite, l’article 217 du code pénal, en question - 14/01/2026

Dr Cissé - Mansour Diop devant la justice : Une affaire qui remonterait depuis 2022

Dr Cissé - Mansour Diop devant la justice : Une affaire qui remonterait depuis 2022 - 14/01/2026

Affaire Farba Ngom : « La justice transformée en danger pour la République », accuse l’APR

Affaire Farba Ngom : « La justice transformée en danger pour la République », accuse l’APR - 13/01/2026

Seydou Guèye sur la sortie de Yassine Fall: « Elle nous servi une conférence de panique »

Seydou Guèye sur la sortie de Yassine Fall: « Elle nous servi une conférence de panique » - 13/01/2026

Justice : Le Directeur Général de la Santé cité dans une affaire de harcèlement

Justice : Le Directeur Général de la Santé cité dans une affaire de harcèlement - 13/01/2026

Farba Ngom introuvable au pavillon spécial : Ses militants expriment leur colère devant l’administration pénitentiaire

Farba Ngom introuvable au pavillon spécial : Ses militants expriment leur colère devant l’administration pénitentiaire - 13/01/2026

Hôpital Dalal Jam : l’escroc qui pillait les malades tombe sur une caissière vigilante

Hôpital Dalal Jam : l’escroc qui pillait les malades tombe sur une caissière vigilante - 13/01/2026

Liberté provisoire à géométrie variable : la défense dénonce un « deux poids, deux mesures » dans l’affaire Farba Ngom

Liberté provisoire à géométrie variable : la défense dénonce un « deux poids, deux mesures » dans l’affaire Farba Ngom - 12/01/2026

RSS Syndication