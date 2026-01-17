Match Sénégal Vs Maroc / Sécurité défaillante, billets limités : le Sénégal accuse la CAF

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a publié ce vendredi un communiqué dénonçant plusieurs manquements dans l’organisation de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, mettant en cause la Confédération Africaine de Football (CAF) et le comité d’organisation local.



Sécurité défaillante à l’arrivée. La FSF déplore en premier lieu « l’absence manifeste de dispositif de sécurité adéquat » lors de l’arrivée de la délégation sénégalaise à la gare ferroviaire de Rabat. Selon la fédération, cette carence a exposé les joueurs et le staff technique « à une promiscuité et à des risques incompatibles avec les standards d’une compétition de cette envergure et le standing d’une finale continentale. »

