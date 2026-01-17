Match Sénégal Vs Maroc / Sécurité défaillante, billets limités : le Sénégal accuse la CAF

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a publié ce vendredi un communiqué dénonçant plusieurs manquements dans l’organisation de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, mettant en cause la Confédération Africaine de Football (CAF) et le comité d’organisation local.
Sécurité défaillante à l’arrivée. La FSF déplore en premier lieu « l’absence manifeste de dispositif de sécurité adéquat » lors de l’arrivée de la délégation sénégalaise à la gare ferroviaire de Rabat. Selon la fédération, cette carence a exposé les joueurs et le staff technique « à une promiscuité et à des risques incompatibles avec les standards d’une compétition de cette envergure et le standing d’une finale continentale. »
Hébergement : gain de cause après protestation
Concernant la logistique hôtelière, la FSF révèle avoir dû procéder à une protestation officielle par courrier pour obtenir satisfaction. Suite à cette démarche, un établissement hôtelier cinq étoiles a finalement été attribué aux Lions de la Téranga, « garantissant ainsi les conditions de récupération requises ».
Litige sur le site d’entraînement
La fédération sénégalaise affirme avoir « notifié officiellement à la CAF son refus catégorique de tenir ses séances d’entraînement au Complexe Mohammed VI », arguant que ces installations constituent le camp de base de l’équipe adverse, soulevant ainsi « un problème d’équité sportive ». La FSF précise n’avoir toujours pas reçu de notification concernant un site d’entraînement alternatif.
Billetterie insuffisante
Sur le volet de la billetterie, la situation demeure préoccupante. La FSF dénonce une dotation officielle limitée à seulement deux tickets VIP et l’absence de possibilité d’achat de billets VIP et VVIP, contrairement aux demi-finales. La fédération a néanmoins pu acquérir des billets pour ses supporters dans les limites maximales autorisées par la CAF : 300 tickets en catégorie 1, 850 en catégorie 2 et 1 700 en catégorie 3. Des quantités jugées « totalement insuffisantes au regard de la demande », la FSF déplorant « les restrictions imposées qui pénalisent le public sénégalais ».
Appel aux instances
La Fédération Sénégalaise de Football appelle la CAF et le Comité d’Organisation Local « à prendre toutes les mesures correctives immédiates pour garantir le respect des principes de Fair-play, d’égalité de traitement et de sécurité, indispensables à la réussite de cette fête du football africain ».
