Journée Portes Ouvertes à la Base Amiral Faye Gassama : +1500 civils embarqués, la marine s’ouvre au public pour ses 51 ans...


À l’occasion de son 51ème anniversaire, la Marine nationale a ouvert grand ses portes au public dans le cadre du concept Armée-Nation, offrant une immersion inédite au cœur de " l’armée de mer". 

 

Plus de 1 500 visiteurs, familles et enfants confondus, ont embarqué à bord des unités navales pour des sorties en mer jusqu’au large de Gorée, une expérience souvent vécue pour la première fois par de nombreux participants. Une initiative saluée comme un pont fort entre les forces armées et la population.

 

S’exprimant au nom de l’institution, le Capitaine de Corvette Abdou Aziz Diouf, président de la sous commission des Journées portes ouvertes, a souligné que l’objectif était de montrer le visage réel de la Marine, ses spécialités, son expertise technique et son rôle stratégique. Des stands d’électronique, de mécanique, de drones, de plongée, de forces spéciales et de commandos marins ont permis de révéler une armée moderne, où « avant d’être marin, il faut être technicien ». La dimension pédagogique s’est accompagnée d’activités interactives, allant de la découverte des équipements à l’initiation au tir.

 

Au delà de l’événement festif, cette journée a servi de cadre pour rappeler les deux missions fondamentales de la Marine nationale, la défense de l’intégrité territoriale à partir de la mer et la participation à l’action de l’État en mer. Surveillance des pêches, lutte contre le trafic de drogue, contrebande, sécurisation des plateformes pétrolières et gazières, ainsi que sauvetage des migrants en détresse, la Marine s’affirme comme le bras armé de l’État en mer, garant de la souveraineté nationale.

 

Malgré des défis logistiques persistants liés à la maritimisation croissante de l’économie sénégalaise, la Marine nationale affirme disposer de moyens lui permettant d’exécuter efficacement ses missions. Don de sang, activités sportives et remises de certificats de baptême en mer ont complété une journée jugée hautement réussie. Les festivités se poursuivront toute la semaine, avec un point d’orgue militaire attendu, confirmant une Marine résolument engagée, ouverte et au service de la nation.

Dimanche 18 Janvier 2026
Karim Ndiaye



