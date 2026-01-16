« Raynama, raynama » : les derniers appels au secours de Ramatoulaye Baldé et l’autopsie qui dévoile l’horreur

C’est un drame qui a bouleversé le quartier de Cappa-Yarakh. Le 12 janvier en fin d’après-midi, une jeune femme en situation de handicap a été sauvagement tuée dans le multiservices qu’elle gérait depuis quelques mois. Son agresseur, Mouhamadou Bamba Lô, est aujourd’hui sous les verrous.







Un vol qui tourne au drame







Ramatoulaye Baldé, atteinte d’un handicap au pied et à la main droits, se trouvait seule dans la boutique lorsque Mouhamadou Bamba Lô a fait irruption. Son objectif : s’emparer de la caisse. Mais face à la résistance de la jeune femme, le suspect n’a pas hésité à sortir un couteau qu’il avait acheté le jour même dans la localité de Séras.



La scène s’est déroulée sous les yeux horrifiés des commerçants voisins. Alertés par les cris déchirants de la victime qui appelait au secours en répétant « Raynama, raynama » (Aidez-moi), plusieurs témoins ont assisté à la scène sans pouvoir intervenir à temps.







Une violence inouïe contre une personne vulnérable







Les conclusions de l’autopsie révèlent l’extrême brutalité de l’agression. La victime a reçu deux coups de couteau mortels : le premier sur sa jambe handicapée, visiblement pour la neutraliser et étouffer ses appels à l’aide, le second en pleine poitrine. Cette dernière blessure a causé des dommages irréversibles, notamment la perforation du péricarde et une hémorragie massive ayant entraîné la mort. « C’est un acte d’une cruauté sans nom », déplore M.S.Bâ, propriétaire du commerce et demi-frère de la défunte, encore sous le choc.







La mobilisation des voisins sauve le suspect du lynchage







Après avoir commis son crime, Mouhamadou Bamba Lô a tenté de s’enfuir. Mais C.S.Ka, gérant d’une épicerie adjacente, a donné l’alerte et s’est lancé à sa poursuite avec d’autres commerçants. Rapidement encerclé par une foule en colère, le meurtrier présumé a failli être lynché. Seule l’intervention rapide des gendarmes lui a sauvé la vie.







Un suspect aux déclarations incohérentes







Lors de son interrogatoire, Mouhamadou Bamba Lô a multiplié les versions contradictoires. Il prétend être venu de Mboro pour un entretien d’embauche comme chauffeur à Dakar et avoir manqué d’argent pour rentrer. Selon lui, c’est cette situation qui l’aurait poussé à commettre l’irréparable en voyant la gérante seule dans le commerce.







Pourtant, un détail crucial contredit cette version : l’achat prémédité du couteau à Séras quelques heures avant le crime. Face aux enquêteurs, le suspect s’est montré étrangement détaché, affirmant même ne pas se souvenir du nombre de coups portés.



« Les cris m’ont dérangé, je regrette », a-t-il lâché, dans une tentative maladroite de justification qui n’a convaincu personne.



La justice devra désormais établir les circonstances exactes de ce crime odieux commis contre une femme sans défense.

