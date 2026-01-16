« Raynama, raynama » : les derniers appels au secours de Ramatoulaye Baldé et l’autopsie qui dévoile l’horreur


« Raynama, raynama » : les derniers appels au secours de Ramatoulaye Baldé et l’autopsie qui dévoile l’horreur

C’est un drame qui a bouleversé le quartier de Cappa-Yarakh. Le 12 janvier en fin d’après-midi, une jeune femme en situation de handicap a été sauvagement tuée dans le multiservices qu’elle gérait depuis quelques mois. Son agresseur, Mouhamadou Bamba Lô, est aujourd’hui sous les verrous.

 

Un vol qui tourne au drame

 

Ramatoulaye Baldé, atteinte d’un handicap au pied et à la main droits, se trouvait seule dans la boutique lorsque Mouhamadou Bamba Lô a fait irruption. Son objectif : s’emparer de la caisse. Mais face à la résistance de la jeune femme, le suspect n’a pas hésité à sortir un couteau qu’il avait acheté le jour même dans la localité de Séras.

La scène s’est déroulée sous les yeux horrifiés des commerçants voisins. Alertés par les cris déchirants de la victime qui appelait au secours en répétant « Raynama, raynama » (Aidez-moi), plusieurs témoins ont assisté à la scène sans pouvoir intervenir à temps.

 

Une violence inouïe contre une personne vulnérable

 

Les conclusions de l’autopsie révèlent l’extrême brutalité de l’agression. La victime a reçu deux coups de couteau mortels : le premier sur sa jambe handicapée, visiblement pour la neutraliser et étouffer ses appels à l’aide, le second en pleine poitrine. Cette dernière blessure a causé des dommages irréversibles, notamment la perforation du péricarde et une hémorragie massive ayant entraîné la mort. « C’est un acte d’une cruauté sans nom », déplore M.S.Bâ, propriétaire du commerce et demi-frère de la défunte, encore sous le choc.

 

La mobilisation des voisins sauve le suspect du lynchage

 

Après avoir commis son crime, Mouhamadou Bamba Lô a tenté de s’enfuir. Mais C.S.Ka, gérant d’une épicerie adjacente, a donné l’alerte et s’est lancé à sa poursuite avec d’autres commerçants. Rapidement encerclé par une foule en colère, le meurtrier présumé a failli être lynché. Seule l’intervention rapide des gendarmes lui a sauvé la vie.

 

Un suspect aux déclarations incohérentes

 

Lors de son interrogatoire, Mouhamadou Bamba Lô a multiplié les versions contradictoires. Il prétend être venu de Mboro pour un entretien d’embauche comme chauffeur à Dakar et avoir manqué d’argent pour rentrer. Selon lui, c’est cette situation qui l’aurait poussé à commettre l’irréparable en voyant la gérante seule dans le commerce.

 

Pourtant, un détail crucial contredit cette version : l’achat prémédité du couteau à Séras quelques heures avant le crime. Face aux enquêteurs, le suspect s’est montré étrangement détaché, affirmant même ne pas se souvenir du nombre de coups portés.

« Les cris m’ont dérangé, je regrette », a-t-il lâché, dans une tentative maladroite de justification qui n’a convaincu personne.

La justice devra désormais établir les circonstances exactes de ce crime odieux commis contre une femme sans défense.

Autres articles
Vendredi 16 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
146e - Appel des Layène : la communauté serre les rangs et rappelle les règles de bienséance

146e - Appel des Layène : la communauté serre les rangs et rappelle les règles de bienséance - 16/01/2026

Dette publique : le FMI recadre Sonko et rappelle ses lignes rouges sur la restructuration

Dette publique : le FMI recadre Sonko et rappelle ses lignes rouges sur la restructuration - 16/01/2026

Après 22 mois derrière les barreaux, Ibrahima Dramé fixé sur son sort : Menaces et atteinte à la sûreté de l’État … un an ferme pour l’ex-commandant

Après 22 mois derrière les barreaux, Ibrahima Dramé fixé sur son sort : Menaces et atteinte à la sûreté de l’État … un an ferme pour l’ex-commandant - 16/01/2026

Pikine : un braquage nocturne fait tomber un réseau, motos volées et drogue saisies

Pikine : un braquage nocturne fait tomber un réseau, motos volées et drogue saisies - 16/01/2026

Tempête foncière à Dakar : le parquet s’attaque à des titres explosifs, Serigne Mboup convoqué

Tempête foncière à Dakar : le parquet s’attaque à des titres explosifs, Serigne Mboup convoqué - 16/01/2026

Affaire Farba Ngom : la défense contre-attaque après la sortie de Yassine Fall et annonce une riposte publique

Affaire Farba Ngom : la défense contre-attaque après la sortie de Yassine Fall et annonce une riposte publique - 16/01/2026

Appel des Layènes 2026 : Yoff prête à vibrer, l’essentiel est en place malgré les défis

Appel des Layènes 2026 : Yoff prête à vibrer, l’essentiel est en place malgré les défis - 15/01/2026

Justice : Libération imminente pour Soya Diagne, sauf avis défavorable du parquet

Justice : Libération imminente pour Soya Diagne, sauf avis défavorable du parquet - 15/01/2026

Défense et sécurité : le Sénégal mise sur la maîtrise de l’espace extra-atmosphérique

Défense et sécurité : le Sénégal mise sur la maîtrise de l’espace extra-atmosphérique - 15/01/2026

Affaire Sonko-Mbaye Niang : La requête du procureur général décortique les failles de la révision

Affaire Sonko-Mbaye Niang : La requête du procureur général décortique les failles de la révision - 15/01/2026

Suicide au Sénégal :

Suicide au Sénégal : "Comprendre, détecter et prévenir" avec le Dr Rokhaya Ndoye, psychologue clinicienne au CHNPT - 15/01/2026

Parcelles Assainies : un rendez-vous d’homosexuels à 5 000 FCfa vire au lynchage nocturne

Parcelles Assainies : un rendez-vous d’homosexuels à 5 000 FCfa vire au lynchage nocturne - 15/01/2026

Victoire du Sénégal face à l’Égypte : Liesse populaire dans les rues de Dakar

Victoire du Sénégal face à l’Égypte : Liesse populaire dans les rues de Dakar - 14/01/2026

CAN 2025 – Sadio Mané propulse le Sénégal en finale et annonce que celle-ci sera sa toute derrière

CAN 2025 – Sadio Mané propulse le Sénégal en finale et annonce que celle-ci sera sa toute derrière - 14/01/2026

Affaire des téléphones : Le statut de député de Farba Ngom bloque toute poursuite, l’article 217 du code pénal, en question

Affaire des téléphones : Le statut de député de Farba Ngom bloque toute poursuite, l’article 217 du code pénal, en question - 14/01/2026

Dr Cissé - Mansour Diop devant la justice : Une affaire qui remonterait depuis 2022

Dr Cissé - Mansour Diop devant la justice : Une affaire qui remonterait depuis 2022 - 14/01/2026

Affaire Farba Ngom : « La justice transformée en danger pour la République », accuse l’APR

Affaire Farba Ngom : « La justice transformée en danger pour la République », accuse l’APR - 13/01/2026

Seydou Guèye sur la sortie de Yassine Fall: « Elle nous servi une conférence de panique »

Seydou Guèye sur la sortie de Yassine Fall: « Elle nous servi une conférence de panique » - 13/01/2026

Justice : Le Directeur Général de la Santé cité dans une affaire de harcèlement

Justice : Le Directeur Général de la Santé cité dans une affaire de harcèlement - 13/01/2026

Farba Ngom introuvable au pavillon spécial : Ses militants expriment leur colère devant l’administration pénitentiaire

Farba Ngom introuvable au pavillon spécial : Ses militants expriment leur colère devant l’administration pénitentiaire - 13/01/2026

Hôpital Dalal Jam : l’escroc qui pillait les malades tombe sur une caissière vigilante

Hôpital Dalal Jam : l’escroc qui pillait les malades tombe sur une caissière vigilante - 13/01/2026

Liberté provisoire à géométrie variable : la défense dénonce un « deux poids, deux mesures » dans l’affaire Farba Ngom

Liberté provisoire à géométrie variable : la défense dénonce un « deux poids, deux mesures » dans l’affaire Farba Ngom - 12/01/2026

Farba Ngom hospitalisé au moment de l’annonce de sa libération provisoire

Farba Ngom hospitalisé au moment de l’annonce de sa libération provisoire - 12/01/2026

Justice : Farba Ngom et Tahirou Sarr libérés sous contrôle judiciaire

Justice : Farba Ngom et Tahirou Sarr libérés sous contrôle judiciaire - 12/01/2026

Drame au large de Thiaroye-sur-Mer : une pirogue de migrants accoste … 59 migrants sauvés, un corps sans vie découvert à bord

Drame au large de Thiaroye-sur-Mer : une pirogue de migrants accoste … 59 migrants sauvés, un corps sans vie découvert à bord - 12/01/2026

De la promesse d’une académie au Maroc à l’enfer du travail forcé pour Qnet : Nouvelles révélations sur la mort de Cheikh Touré

De la promesse d’une académie au Maroc à l’enfer du travail forcé pour Qnet : Nouvelles révélations sur la mort de Cheikh Touré - 12/01/2026

CAN 2025 : Air Sénégal affrète un vol spécial Dakar-Tanger pour accompagner les Lions en demi-finales

CAN 2025 : Air Sénégal affrète un vol spécial Dakar-Tanger pour accompagner les Lions en demi-finales - 12/01/2026

Campagne arachidière : « Un échec lamentable », selon le FDR

Campagne arachidière : « Un échec lamentable », selon le FDR - 11/01/2026

Tournée politique dans le Nord: Anta Babacar Ngom invite le président de la République à dissoudre l’Assemblée

Tournée politique dans le Nord: Anta Babacar Ngom invite le président de la République à dissoudre l’Assemblée - 11/01/2026

Bakel : À Madina Fulbé, des villages au bord de l’effondrement lancent un cri d’alarme

Bakel : À Madina Fulbé, des villages au bord de l’effondrement lancent un cri d’alarme - 11/01/2026

RSS Syndication