Pikine : un braquage nocturne fait tomber un réseau, motos volées et drogue saisies

Une banale agression nocturne s’est transformée en coup de filet spectaculaire pour la police de Pikine. Selon L’Observateur, l’arrestation d’un braqueur a permis aux enquêteurs de mettre au jour un repaire criminel contenant des motos volées et une importante quantité de drogue, révélant ainsi l’existence d’une bande bien plus structurée qu’il n’y paraissait.



Les faits se sont déroulés dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 janvier 2026, alors que la banlieue, à l’unisson avec le reste du pays, célébrait la victoire de l’équipe nationale du Sénégal face à l’Égypte. Profitant de l’euphorie ambiante, trois agresseurs se sont postés aux abords du marché « Syndicat » de Pikine, avec pour objectif de s’attaquer à un passant isolé, rapporte L’Observateur.



Leur cible sera finalement une femme marchant seule, son sac à main coincé sous l’aisselle. L’un des malfaiteurs brandit un couteau, menace la victime qui, paniquée, abandonne son sac pour sauver sa vie. Mais la scène n’échappe pas aux riverains. Alertée, une patrouille de la brigade de recherches de la police de Pikine intervient rapidement. Les trois individus sont cernés. Dans la confusion, deux d’entre eux parviennent à se fondre dans la foule et à prendre la fuite. Le troisième, moins chanceux, est interpellé.



Identifié plus tard comme I. Ndiaye, le suspect est conduit au commissariat de Pikine où il est soumis à un interrogatoire serré. D’après L’Observateur, face aux questions insistantes des enquêteurs, il finit par craquer et accepte de conduire les policiers à son domicile, situé au quartier Pikine-Afia.



La perquisition tourne au scandale



Sur place, la situation se tend. La famille du mis en cause tente de s’opposer à la perquisition, cherchant à détourner l’attention des policiers pour empêcher la fouille de la maison. En vain. Déterminés, les éléments de la brigade de recherches neutralisent toute résistance et procèdent à la fouille de la chambre du suspect.



C’est là que la découverte devient accablante. Selon L’Observateur, un des acolytes d’I. Ndiaye, S. S. Diouf, est surpris en flagrant délit de conditionnement de drogue. Les policiers saisissent 60 cornets de chanvre indien ainsi que du vrac pour un poids total d’environ 1,2 kilogramme. En poursuivant leurs investigations, ils mettent la main sur une cache où étaient soigneusement dissimulées trois motos volées, immédiatement saisies.



S. S. Diouf est arrêté sur-le-champ, tout comme plusieurs membres de la famille présents, y compris des femmes, puis embarqués vers le commissariat. Après vérification, les proches interpellés pour les besoins de l’enquête seront finalement relâchés. En revanche, I. Ndiaye et S. S. Diouf sont placés en garde à vue.



Déferrement et traque en cours



D’après L’Observateur, les deux suspects doivent être déférés au parquet ce vendredi 16 janvier. I. Ndiaye sera poursuivi pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme blanche, tandis que S. S. Diouf devra répondre des faits d’offre et de cession de drogue.



Quant aux deux autres agresseurs, dont celui qui brandissait le couteau lors du braquage, ils ont été formellement identifiés et font l’objet d’une traque active des forces de l’ordre.