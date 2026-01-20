Le Président Diomaye récompense royalement les Lions: 75 millions et 1500 m² par joueur



Ce Mardi, au Palais de la République, le Président Bassirou Diomaye Faye a dévoilé un généreux plan de récompenses pour célébrer la performance historique de l’équipe nationale lors d’une cérémonie de décoration des champions.







Dans son allocution , le Chef de l’État a détaillé les différentes gratifications accordées aux artisans du sacre sénégalais: « j’ai offert à chaque lion ici présent 75 millions », a annoncé le Président Diomaye qui ajoute que les joueurs recevront également des parcelles de 1500 m² sur la Petite Côte, zone prisée du littoral sénégalais.







Les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football ne sont pas en reste. « Aux membres de la fédération, 1000 m² et 50 millions », a précisé le Président, reconnaissant ainsi leur contribution à l’organisation et à l’encadrement de l’équipe. Le Chef de l’État a également pensé à l’ensemble de la délégation qui a accompagné les Lions. « Je tiens à préciser que les autres membres de la délégation, auront 500 m² et 20 millions, toujours sur la Petite Côte ».







Le ministère des Sports bénéficie lui aussi de cette générosité présidentielle avec une enveloppe de 305 millions de francs CFA destinée aux primes pour l’ensemble des agents du ministère. Des terrains seront également attribués aux membres de la délégation ministérielle qui a accompagné l’équipe au Maroc.