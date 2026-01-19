Louga : 4 morts dans un accident de la circulation sur l’axe Louga-Kébémer

Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi 19 janvier, aux environs de 20 heures, sur l’axe Louga-Kébémer, précisément à hauteur du village de Kelle Guèye.



Le drame est survenu à la suite d’une violente collision entre un taxi et un véhicule de type “War Gaïndé”, causant la mort de quatre personnes et faisant plusieurs blessés graves, selon des sources concordantes.



Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour évacuer les victimes vers l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, où les blessés sont actuellement pris en charge.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Nous y reviendrons.

