Vols en série à Fann Résidence : le gardien détourne 100 millions Fcfa en bijoux ( Or et Diamant ) et 200.000 Fcfa en liquide chez l’industriel Ali Moukhader
Ce qui devait être un homme de confiance s’est finalement révélé être le cerveau d’une série de vols dignes d’un scénario de film. L’industriel Ali Moukhader, domicilié à Fann Résidence, a découvert que son propre gardien, Malang Biaye, était à l’origine de plusieurs cambriolages dans sa maison. Le préjudice se chiffre à près de 100 millions de Fcfa en bijoux et plusieurs retraits frauduleux en espèces.
 
 Une disparition suspecte qui met la puce à l’oreille
 
Tout commence le 21 août dernier. Alors qu’il était en vacances au Liban avec sa famille, Ali Moukhader est informé de la disparition de la clé de contact de son véhicule. À son retour au Sénégal, il constate que sa carte carburant Total a disparu et qu’un retrait frauduleux de 200.000 Fcfa a été effectué. Très vite, il réalise que ce n’est pas la première fois qu’il est victime de vols mystérieux chez lui.
 
Des recoupements techniques décisifs
 
Saisie de la plainte, la Sûreté urbaine (Su) de Dakar mène une enquête minutieuse. Après des recoupements techniques et un traçage de numéros, les enquêteurs interpellent Malang Biaye, le vigile de la famille. Face aux preuves accablantes, il finit par avouer. Il révèle qu’il agissait avec la complicité de son neveu, Abdou Massaly, arrêté peu après.
 
Une perquisition chez le gardien, à la Cité Avion, permet de retrouver la clé de contact et la carte carburant, soigneusement dissimulées dans un boîtier.
 
 Le butin des bijoux envolés
 
Confronté aux vols de bijoux, Malang Biaye passe une nouvelle fois aux aveux. Selon lui, chaque fois que ses employeurs partaient en vacances ou en week-end, il profitait de leur absence pour s’introduire dans la chambre. Munis d’une échelle, il accédait à la fenêtre et subtilisait des bijoux en or et diamants appartenant à l’épouse de l’industriel. Valeur estimée : 100 millions de Fcfa.
 
Une filière de recel bien huilée
 
Les bijoux volés étaient écoulés auprès de Gnougna Sall, bijoutier établi à Ouakam. Ce dernier, entendu par les policiers, a reconnu avoir acheté plusieurs pièces en or et en diamants à Malang Biaye, avant de les revendre à son collègue Pape Kassé, basé à «Lalou Wourouss». Pris dans la chaîne, ce dernier sera également arrêté.
 
 Tous déférés au parquet
 
Le 1er septembre, Malang Biaye, son neveu Abdou Massaly, le bijoutier Gnougna Sall et son collègue Pape Kassé ont été déférés au parquet pour :
•  association de malfaiteurs,
•  vols multiples commis avec escalade dans l’exercice du service,
•  retrait frauduleux via un système informatique,
•  recel et complicité.
Mercredi 3 Septembre 2025
