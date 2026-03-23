Mantes-la-Jolie: Adama Gaye prend la ville à la droite

Adama Gaye a été élu maire de Mantes-la-Jolie (Yvelines) face au maire sortant Raphaël Cognet (DVD), sa liste citoyenne ayant recueilli 54% des voix, a annoncé la municipalité sur Facebook, alors que la droite dirigeait depuis 1995 cette ville de l'ouest francilien.



Au premier tour, M. Cognet était arrivé en tête, avec 40,64% des voix, contre 24,71% pour M. Gaye. Mais la candidate LFI Kanza Sakat (12,88%) a rejoint la liste de M. Gaye et Arnaud Dalbis (19,45%, DVD) s'est retiré après avoir félicité dans un communiqué M. Gaye pour son score.



Originaire de la cité populaire du Val-Fourré et diplômé de Sciences Po, Adama Gaye avait souligné auprès de l'AFP durant la campagne être "un candidat des quartiers populaires mais pas que". "Il y a toutes les classes de la société dans la liste que je porte: des médecins, des profs, des avocats...", avait-il ajouté.