Benoît Payan confortablement réélu à Marseille, la gauche hors-LFI résiste au RN Allisio (estimations)

Le maire de Marseille Benoît Payan a été confortablement réélu dimanche, sa liste de gauche hors-LFI résistant au candidat Rassemblement national Franck Allisio, selon plusieurs estimations d'instituts de sondage.



Selon des estimations d'Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, et de l'Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et SudRadio, le sortant serait crédité de 53 à 56,2% des voix, contre 39,1 à 41,5% au candidat RN et autour de 5% à la candidate soutenue par la droite et le centre, Martine Vassal. L'Insoumis Sébastien Delogu s'était retiré après le premier tour.