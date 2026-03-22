Les chantiers reprennent à Ziguinchor : Le gouverneur annonce une accélération des travaux d’envergure

C’est en marge de la prière de l’Aïd El Fitr, célébrée ce samedi à Ziguinchor, que le gouverneur de région a tenu à dresser un tableau encourageant de l’état des infrastructures locales. Profitant de ce moment de rassemblement, l’autorité administrative a annoncé la reprise des chantiers dans la capitale casamançaise, après la tournée de Son Excellence le Président de la République. Sur le terrain, les engins sont désormais à pied d’œuvre sur l’axe Ziguinchor – Kabrousse – Cap Skirring, voie stratégique pour le désenclavement de la région.







Le boulevard des 54 mètres, artère structurante de la ville, fait lui aussi l’objet de travaux en cours, tout comme l’aéroport de Ziguinchor, site névralgique pour la connectivité régionale. Le gouverneur a, par ailleurs, annoncé que cette dynamique devrait s’intensifier dans les prochains jours et les prochains mois, traduisant en actes concrets les engagements pris au plus haut niveau de l’État.







Il a également saisi l’occasion pour saluer l’engagement des services de l’État mobilisés sur le terrain, qu’il a présentés comme des acteurs déterminants dans l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la région.

