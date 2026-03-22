Santé : And Gueusseum dénonce des nominations suspectes à l’ARP et annonce une grève perlée les 26 et 27 mars


Santé : And Gueusseum dénonce des nominations suspectes à l’ARP et annonce une grève perlée les 26 et 27 mars

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) And Gueusseum a salué, dans un communiqué publié ce dimanche, la nomination d’un nouveau Directeur Général de l’Agence de Réglementation Pharmaceutique (ARP). Parallèlement, elle dénonce des manœuvres de dernière minute attribuées au ministre de la Santé.

 

Le syndicat avait accueilli favorablement le décret présidentiel du 18 mars dernier remplaçant l’ancien DG, dont la gestion avait cristallisé un conflit profond avec les partenaires sociaux du SAMES et du SUTSAS. And Gueusseum avait d’ailleurs rendu hommage au directeur sortant pour avoir hissé l’ARP au niveau 3 de maturité en seulement deux ans d’existence.

 

Mais l’euphorie aura été de courte durée. Moins de 48h après cette nomination, le ministère de la Santé aurait procédé, le 19 mars, à des nominations jugées « curieuses » à des postes stratégiques, sans attendre la prise de fonction effective du nouveau Directeur Général. Pour And Gueusseum, il s’agit d’une tentative de camouflage orchestrée par le DG limogé, avec la complicité du ministre, que le syndicat n’hésite pas à qualifier de « grossiste-détaillant » une formule cinglante suggérant que le ministre interviendrait à tous les niveaux de la chaîne pour protéger ses alliés.

 

Solidaire des camarades de la Jonction des luttes SAMES-SUTSAS, le syndicat dénonce ces nominations comme autant d’actes destinés à placer la nouvelle direction devant le fait accompli, aggravant ainsi un conflit qu’il qualifie de « chronique ». Sur le plan de l’action envisagé, And Gueusseum maintient la pression. Le syndicat annonce la poursuite de son 8ème plan d’action, dont l’évaluation est prévue le 31 mars. D’ici là, une grève perlée de 48h est programmée les 26 et 27 mars, assortie du boycott de la supervision, des réunions de coordination et des sessions de formation et ce, malgré la séance d’écoute organisée le 14 mars à Saly par le Haut Conseil du Dialogue Social.

 
 
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Dimanche 22 Mars 2026
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