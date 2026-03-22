Paris: Grégoire donné largement gagnant, Dati échoue à ravir la capitale aux socialistes (estimations)

Le candidat PS Emmanuel Grégoire est élu maire de Paris donné largement gagnant devant l'ancienne ministre LR Rachida Dati, suivie de loin par la LFI Sophia Chikirou, selon trois estimations publiées dimanche soir à l'issue du second tour des élections municipales.



Emmanuel Grégoire, à la tête d'une alliance PS-Les Ecologistes-PCF, remporte la capitale avec 53,1%, Rachida Dati, soutenue par Renaissance, Horizons et le MoDem, obtient 38%, et Sophia Chikirou 8,9%, selon une estimation Ipsos BVA Cesi pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.



Le député de Paris recueille 50%, Mme Dati 40% et Mme Chikirou 10%, selon une estimation Toluna Harris Interactive pour M6 et RTL.



Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud-Radio voit M. Grégoire à 51%, Mme Dati à 37% et Mme Chikirou à 12%.