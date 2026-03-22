Korité à Ziguinchor : Le gouverneur Mor Talla Tine appelle à une paix véritable et durable en Casamance

C’est en marge de la prière de Korité célébrée ce samedi à Ziguinchor que le gouverneur de région, Mor Talla Tine, a choisi de délivrer son message à la communauté Casamancaise. Il a réaffirmé la détermination de l’État à bâtir une paix solide et pérenne en Casamance.







Le gouverneur a d’emblée indiqué que la paix ne se décrète pas et qu’elle se construit, jour après jour. Se garder de confondre silence des armes et stabilité réelle serait, selon lui, une erreur d’appréciation lourde de conséquences. La paix authentique, celle qui compte, est celle dans laquelle les habitants d’une région peuvent mener une existence digne, quelles que soient les contraintes du moment.







Sur ce terrain, Mor Talla Tine a néanmoins reconnu des motifs de satisfaction. La situation sécuritaire a enregistré des avancées tangibles, fruit d’un effort collectif porté par les forces armées et l’ensemble des institutions de l’État, qui entendent poursuivre leur action au plus près des communautés. L’objectif demeure le même. Il faut alors lever les obstacles qui retardent encore le développement d’une région aux ressources considérables.







C’est dans cet esprit que le gouverneur a renouvelé, depuis ce moment solennel de la fête de l’Aïd, l’appel du président de la République à une réconciliation définitive.

