Vivo Energy lance une nouvelle technologie DYNAFLEX et offre aux automobilistes sénégalais les carburants les plus performants

Vivo Energy Sénégal, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et lubrifiants de marque Shell au Sénégal, vient de lancer officiellement sa toute dernière génération de carburants, Shell FuelSave.



Ce produit, conçu pour une meilleure performance et efficacité du moteur, inclut désormais la technologie DYNAFLEX mise au point pour nettoyer et protéger les composantes clés des moteurs pour un fonctionnement plus efficace.



Ainsi, pour montrer aux conducteurs les avantages du nouveau Shell FuelSave Super et Shell FuelSave Gasoil, Laurent Costa, le responsable des licences de marque en Afrique de l’Ouest a informé avec des arguments précis, les bénéfices de ces deux produits. Toutefois, le Directeur Général représentant Vivo Energy au Sénégal a tenu à rassurer qu’il n’y aura aucune répercussion sur le prix du carburant, et qu’à présent, le nouveau Shell FuelSave avec la technologie DYNAFLEXTM est déjà disponible dans toutes les stations services du réseau Shell au Sénégal, a confirmé Kader Maïga.



C'est à l’issue d’une conférence de presse tenue ce mercredi, qu'une pléiade d'experts et de scientifiques venus d'Allemagne a expliqué par une démonstration technique les bénéfices de ces deux produits...