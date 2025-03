Visite pastorale : Monseigneur Jean-Baptiste Valter MANGA salue la mobilisation des ressortissants de Ziguinchor à Dakar

Les 1er et 2 mars 2025, l’archidiocèse de Dakar a accueilli une visite pastorale de Son Excellence Monseigneur Jean-Baptiste Valter MANGA, nouvel évêque du diocèse de Ziguinchor, en fonction depuis novembre 2024. Cette visite s’inscrit dans la mission pastorale de l’évêque, qui vise à rencontrer les fidèles, notamment ceux originaires de Ziguinchor, pour les encourager dans leur foi, écouter leurs préoccupations et renforcer les liens de communion au sein de l’Église.



La visite s’est principalement déroulée à la paroisse des Martyrs de l’Ouganda, où Monseigneur MANGA a rencontré les fidèles ressortissants du diocèse de Ziguinchor le samedi 1er mars. Cette rencontre a été suivie d’une célébration eucharistique solennelle, présidée par l’évêque, le dimanche 2 mars. À l’issue de ces activités, Monseigneur MANGA s’est entretenu avec la presse pour expliquer les motivations de sa visite.

Les trois raisons de la visite



Lors de sa rencontre avec la presse, Monseigneur MANGA a détaillé les trois raisons principales de sa visite à Dakar. « La première, c’est pour rendre grâce à Dieu, avec les ressortissants de mon diocèse de Ziguinchor présents ici à Dakar, c’est-à-dire la diaspora, et pour remercier Dieu pour ces chrétiens engagés », a-t-il déclaré. Il a également insisté sur le sens théologique de la diaspora, soulignant que ces fidèles, bien qu’éloignés de leur diocèse d’origine, maintiennent des liens forts avec leurs racines.



« La deuxième raison de mon voyage, c’est pour les remercier. Après avoir rendu grâce à Dieu, j’ai tenu à exprimer ma gratitude à cette diaspora de Dakar pour son engagement et pour le soutien qu’elle m’a apporté lors des événements qui se sont déroulés à Ziguinchor », a-t-il ajouté. Il a salué la mobilisation des fidèles, y compris des musulmans et des adeptes de la religion traditionnelle, qui ont soutenu son ordination et son installation.



Enfin, la troisième raison de sa visite était de présenter les grands axes de sa pastorale. « Ma ligne pastorale, c’est de poursuivre le travail commencé par mon prédécesseur, Mgr Paul Abel Mamba, qui a convoqué un synode entre 2014 et 2017 », a-t-il expliqué. Il a également évoqué les défis économiques du diocèse de Ziguinchor, appelant à une plus grande autonomie financière. « Il faut que les fidèles de Ziguinchor s’organisent pour prendre en charge leur Église », a-t-il insisté.



Une mobilisation impressionnante



Monseigneur MANGA s’est dit profondément touché par la mobilisation de la diaspora de Ziguinchor à Dakar. « Je suis très ému par la mobilisation que j’ai constatée ici à Dakar, ce qui montre que les gens restent très attachés à leur diocèse d’origine », a-t-il affirmé. Il a également annoncé son intention de structurer davantage les échanges avec la diaspora, notamment en créant une grande association des ressortissants de Ziguinchor à Dakar.



Les défis économiques du diocèse de Ziguinchor



Lors de son intervention, Monseigneur Jean-Baptiste Valter MANGA a longuement évoqué les défis économiques du diocèse de Ziguinchor, qualifiant la région de « pauvre, mais injustement pauvre ». Il a insisté sur la nécessité pour l’Église de devenir financièrement autonome, en s’appuyant sur les ressources locales plutôt que sur l’aide extérieure. « Il faut que les fidèles de Ziguinchor s’organisent pour prendre en charge leur Église. Jusqu’à aujourd’hui, 56 % des intentions de messe nous viennent de l’extérieur. Ce n’est pas normal », a-t-il déclaré.



L’évêque a appelé à une prise de conscience collective pour exploiter les richesses locales et réduire la dépendance économique, tout en saluant les initiatives locales, comme la construction de la chapelle de Hilol sur l’île de Karone par les habitants eux-mêmes. « Nous avons en nous des structures que nous pouvons réveiller si nous tournons nos regards vers l’intérieur », a-t-il conclu, soulignant que la paix et le développement économique sont indissociables pour l’avenir du diocèse.



Des visites à étendre à d’autres diasporas



Monseigneur MANGA a également indiqué que ce type de visite ne se limiterait pas à Dakar. « Oui, ma visite s’étendra à d’autres diasporas. J’ai commencé par Dakar, car c’est la diaspora la plus importante. Quand on prend une famille à Ziguinchor, il est probable que la majorité de ses membres soient à Dakar. Voilà pourquoi j’ai voulu venir ici en premier. Mais je le ferai pour d’autres localités à d’autres moments, que ce soit ici au Sénégal ou à l’étranger », a-t-il précisé. Il a souligné l’importance de maintenir un lien fort avec les fidèles de la diaspora, où qu’ils se trouvent, afin qu’ils restent informés et impliqués dans la vie du diocèse de Ziguinchor.



Conclusion



En conclusion, cette visite pastorale a permis de renforcer les liens entre le diocèse de Ziguinchor et sa diaspora, tout en posant les bases d’une collaboration renforcée pour l’avenir. « Je confie chacun de vous à la grâce de Dieu, surtout en ces moments importants dans notre vie de croyants », a-t-il conclu, invitant tous les fidèles à œuvrer pour la paix et le développement de leur communauté.

Alain Bonang