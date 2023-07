Visite officielle en Ouganda : Le président Macky Sall et son homologue Ougandais réaffirment "leur ferme engagement à renforcer davantage les bonnes relations entre les deux pays."

Le Président de la République du Sénégal a effectué une visite officielle en Ouganda les 18 et 19 juillet 2023, à l'invitation de Son Excellence Monsieur Yoweri Kaguta Museveni, Président de la République d'Ouganda.

À la tête d'une délégation composée de ministres et de hauts fonctionnaires, le chef de l'État a été reçu par son homologue Ougandais Yoweri Kaguta Museveni à la State House. Les deux chefs d'État se sont ainsi penchés sur les questions bilatérales, continentales et internationales d'intérêt commun. Avant de réaffirmer "les relations historiques solides fondées sur des liens politiques, économiques, sociaux et culturels qui existent entre les deux pays et qui remontent aux années de lutte pour la liberté contre le colonialisme et l'occupation étrangère en Afrique", a-t-on lu dans un communiqué conjoint.

Poursuivant, ledit communiqué d'indiquer que " Les deux Présidents ont passé en revue les relations bilatérales entre leurs deux pays et se sont félicités de leur état actuel et de leur dynamisme. Leurs Excellences ont réaffirmé leur ferme engagement à renforcer davantage ces très bonnes relations. À cet effet, les deux Présidents ont instruit les Ministres compétents d'entamer et de mener à bien des négociations sur toutes les questions en suspens d'intérêt commun dans les domaines politique, économique, environnemental, touristique et des ressources naturelles, en mettant l'accent sur la valeur ajoutée et le renforcement de la coopération dans le secteur des hydrocarbures, à la suite de la découverte d'importantes quantités de gaz et de pétrole dans les deux pays."

" Les deux Chefs d’État ont procédé à des échanges de vues sur la situation du et du continent, en général, notamment la situation politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.

Ils ont exprimé leur soutien total au Processus de Nairobi et à la Feuille de route de Luanda visant à normaliser les relations politiques entre les partenaires de la région, tout en soulignant que les initiatives de l'UA, de la CAE et de la CIRGL sont complémentaires et se renforcent mutuellement. Aussi, ont-ils noté avec satisfaction la réponse positive de l'Union africaine à la tenue d'un Sommet quadripartite de la SADC, de la Communauté d'Afrique de l'Est, de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) en vue de coordonner et d'harmoniser les interventions des acteurs en RDC. En ce qui concerne le Soudan, les deux Chefs d’État ont réitéré leur soutien à la « Feuille de route de l'UA pour le règlement du conflit » dans ce pays, qui prévoit, entre autres, la mise en place d'un mécanisme de coordination pour harmoniser les efforts diplomatiques des acteurs régionaux et internationaux, une cessation immédiate et globale des hostilités, une réponse humanitaire efficace, la protection des civils et des infrastructures civiles et la reprise d'un processus de transition politique crédible et inclusif vers un gouvernement démocratique dirigé par des civils. Les deux Chefs d’État ont réaffirmé leur attachement aux processus d'intégration continentale et appelé à la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et de son Plan d'action", a-t-on ajouté.

Concernant les questions internationales, les deux chefs d'État ont encore pris des engagements en ce sens. "Leurs Excellences, relevant que les deux pays sont membres de l'Initiative de paix africaine/Plan de paix africain, ont promis d’œuvrer sans relâche en faveur d’un règlement pacifique du conflit entre la Russie et l'Ukraine, tout en appelant à des engagements plus constructifs et à un dialogue continu de la part des deux parties, avec le soutien de la communauté internationale. Ils se sont également félicités du consensus auquel sont parvenus les membres du G20 eu égard à l’adhésion de l'Union africaine au G20, à la suite du plaidoyer du Président Macky SALL pendant son mandat de Président de l'Union africaine. Les deux Présidents ont réaffirmé leur appui et leur attachement au Programme de développement durable à l’horizon 2030. Ils ont également réitéré l'appel à la réforme du système multilatéral et en particulier du Conseil de sécurité des Nations unies. Au terme de la visite, Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, a exprimé à Son Excellence Monsieur Yoweri Kaguta Museveni, Président de la République d'Ouganda, ses sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés, ainsi qu'à la délégation qui l’accompagne".