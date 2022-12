Visite du ministre Abdou Karim Fofana à l’ADEPME : le directeur général de l’Agence Idrissa Diabira revient sur les raisons de la visite du ministre

Considérée comme étant le bras opérationnel du ministère du commerce, de la consommation et des PME, l’ADEPME veut aujourd’hui se démultiplier à travers le pays pour renforcer la compétitivité des PME à l’échelle nationale et internationale.



Dans sa mission de promouvoir le développement des Petites et Moyennes Entreprises pour en faire un maillon fort de notre économie nationale, le ministre du commerce, de la consommation et des PME, Abdou Karim Fofana, a effectué hier soir une visite de travail à l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME). En effet, pour s’enquérir de l'évolution et de la gouvernance de cette Agence, le ministre Abdou Karim Fofana a aussi tenu un pré-conseil de surveillance avec le directeur Idrissa Diabira afin de déterminer les modalités d’élargissement de l’Agence.



Selon le directeur général Idrissa Diabira, la visite du ministre visait aussi à déterminer les modalités de l’élargissement de l’Agence dans les autres régions du pays. « Nous avons eu l'occasion de lui présenter l'Agence dans son évolution et surtout dans ses perspectives. L'Agence en 2012, c'était une agence qui avait un budget de 400 millions de francs cfa .En 2022, c'est une agence qui a multiplié son budget par plus de 33 pour faire plus de 12 milliards de francs cfa implémentés avec les partenaires techniques et financiers avec des impacts de création de richesse, de création d'emplois. Et l'échange avec le ministre visait à déterminer les modalités pour continuer à démultiplier la taille de l'Agence et démultiplier l'impact de l'Agence pour toucher tous les départements, toutes les régions, pour imposer le modèle que nous avons su créer au niveau du Sénégal et du continent africain… »