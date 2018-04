Visite du chef de l’Etat en France : le contenu des échanges entre Macky et Macron

Juste après avoir échangé avec le chef de l’Etat français ce vendredi, Macky Sall s’est réjoui de cette audience en ces termes : « Nous avons eu un entretien avec le président Emmanuel Macron que je remercie au passage puisque j’étais en visite privée, mais il a pris le temps de me recevoir et nous avons pu faire le tour d’horizon de notre coopération bilatérale très dynamique».



« Nous avons aussi parlé de sujets communs liés à notre co-parrainage, de notre partenariat mondial pour l’éducation ainsi que d’autres projets en cours notamment le Train express régional (Ter) de Dakar, ainsi que d’autres projets économiques que nous avons passés en revue », a encore révélé le président de la République, si on en croit le quotidien Le Soleil.



« Les engagements du président Macron ont été immédiatement mis en œuvre. Nous sommes dans les procédures de sélection des partenaires qui doivent intervenir à Saint-Louis pour aider la Langue de barbarie à ne pas disparaître », s’est, en outre, félicité le président Sall.