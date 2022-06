Visite du chantier de la Corniche Ouest : Macky Sall invite les maires des différentes localités impactées à collaborer avec le maire de la ville de Dakar. (VIDÉO)

Dans le cadre de l’aménagement de la corniche Ouest de Dakar le président Macky Sall a procédé hier après-midi à une visite des chantiers pour voir l’état d’évolution des travaux lancé depuis septembre 2021.



En effet, ce programme d’aménagement de la Corniche Ouest qui a comme slogan « rendre la corniche aux Dakarois » s’étend sur 10 km en allant de la plage de Koussoum au Plateau jusqu’à la mosquée de la divinité aux Mamelles.



Ces travaux engagés par le gouvernement pour embellir et reverdir s’inscrit dans le cadre de doter Dakar d’une corniche attractive et de lui donner une nouvelle image. Pour une plus grande cohérence à ce projet, le président Sall invite les maires des différentes localités impactées par ce projet à collaborer avec le maire de la ville de Dakar.



Selon lui, « ce programme rentre dans le cadre du Sénégal propre sans bidonville parce que nous devons moderniser notre cadre de vie... »