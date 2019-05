Visite de prise de contact à la Sonacos : Le nouveau DG voit ses nouveaux défis en mode "fast-track".

C'est par des visites et un état des lieux, ainsi que de l'équipement de l'usine, que le nouveau DG de la Sonacos a débuté sa première sortie depuis sa prise de service. C'est en compagnie du Pca de la Sonacos, que Modou Diagne Fada a effectué le déplacement pour s'enquérir de la situation dans cette entreprise. Cependant, il estime devoir entrer en discussion avec l'État du Sénégal ainsi qu'avec les partenaires pour entamer un plan de redressement de la Sonacos pour soutenir les 4,5 millions de sénégalais qui profitent de la production de cette usine.

Pour permettre aussi que la Sonacos renaisse de "ses cendres" et se réhabilite, Modou Diagne Fada envisage de nouveaux investissements ainsi qu'un soutien de l'État qui, selon lui est en train de se dessiner, attendant juste son accélération, car "Il faut aller vite et bien comme le conçoit le président à travers le Fast-track", affirme l'ancien ministre.