Visite de chantier de la mosquée de Bopp : Abdoulaye Seydou Sow satisfait de l'avancement des travaux, met 1000 agents de la Sonaged pour une journée de nettoiement

En prélude à l'inauguration de la mosquée de Médina Gounass de Bopp dont le président de la République Macky Sall a achevé les travaux entamés depuis 1975, le ministre de l'Urbanisme et du Cadre de Vie a effectué ce vendredi 20 janvier une visite de chantier pour faire le point sur l'état d'exécution des travaux.



Selon le ministre Abdoulaye Seydou Sow, au-delà de l'aspect culturel et religieux, cette mosquée constitue une belle architecture que le Chef de l’État a contribué à mettre en place. "Je crois que dans la suite de cet investissement, il y a beaucoup de choses à faire pour accompagner cet investissement massif fait au nom de l'islam, mais également au nom de la communauté du Dental Dakka de Médina Gounass.



Il ajoute : "nous sommes venus en prélude de la journée de nettoiement qui va se tenir demain. Et nous avons pu faire le tour pour voir les engagements que nous avons pris. Ainsi, la Sonaged et la direction générale du cadre de vie vont mobiliser au moins 1000 agents et aussi après mettre à la disposition de la communauté 20 agents qui vont se charger du suivi au quotidien".



Concernant les travaux d'aménagement, le ministre de l'Urbanisme a fait savoir que l'Ageroute est sur le terrain pour les pavages et l'aménagement des routes afin de les goudronner. Ainsi, il a révélé que l'Ageroute s'est engagée à terminer les travaux avant ce 30 janvier. "Nous avons fait le tour avec le représentant de la mairie. Certaines doléances ont été posées et vont être exécutées rapidement, d'autres seront programmés en relation avec les populations pour voir les retombées des instructions du Chef de l'État", déclare-t-il.



Pour sa part, Thierno Siradji Hann, représentant du Khalife de Médina Gounass, a remercié le Chef de l'État Macky Sall et le ministre de l'Urbanisme Abdoulaye SeydouSow qui a effectué cette visite de chantier en tant qu'envoyé spécial. "Nous rendons grâce à Dieu et prions pour le président de la République pour sa contribution à l'achèvement de la mosquée qui est le lieu de culte et de prière pour toute la communauté musulmane", a-t-il laissé entendre...