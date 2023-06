Visite d'État/ Le président portugais De Sousa au président Macky Sall: " On reconnaît le Sénégal comme un partenaire priviligié avec une longue tradition démocratique et une stabilité politique"

Recevant son homologue sénégalais, le président du Portugal, Marcelo Rebelo De Sousa s'est félicité des relations d’amitié cordiale et de coopération conviviale qui lient le Sénégal au Portugal.



" On reconnaît le Sénégal comme un partenaire priviligié avec une longue tradition démocratique et une stabilité politique. Le portugal comprend et soutient depuis toujours le Sénégal, notamment dans le dialogue avec l'union europpéenne et avec la CEDEAO dans des domaines comme la politique, la diplomatie, la coopération économique et financière, la pêche, la sécurité maritime etc. Des domaines qui montrent l'importance internationale et le pilier qui ont renforcé le rôle du Sénégal dans le monde comme la pluralité, l'égalisme, la participation civique, la tolérance religieuse, l'état de droit, la mobilisation des jeunes gens, la compétitivité, les initiatives privées, la qualité de l'enseigenement et aussi la dynamque économique", a-t-il indiqué.



À l'en croire, la contribution du Sénégal en matière de sécurité internationale fait de lui un des plus importants contribuants dans les missions de paix des Nations Unies." Il est Numéro 1 dans les missions de police et 11e dans les missions millitaires et aussi dans le combat contre le terrorisme", a-t-il salué. Avant de poursuivre " Nous ne pouvons pas oublier la complicité sincère révélée par le soutien du sénégal à la candidature du Portugal au conseil de sécurité des Nations unies 2027-2028", mais aussi la priorité dans la lutte contre les changements climatiques, l'initiative diplomatique avec d'autres chefs d'État africains pour affirmer le droit international".



Le président Portugais de se féliciter des efforts du Sénégal pour asseoir une bonne cohésion sociale. " L'état de droit, le pluralisme et la justice sociale qui définissent le Sénégal ne seront jamais perdus...Cher président et ami, aujourd'hui en vous recevant au palais de la République, on a parlé de la réalité multi-latérale et bilatéarle avec les défis d'aujourd'hui et de demain. Je suis sûr que l'expérience et la vision stratégique de vous même et du peuple sénégalais seront essentielles pour poursuivre notre histoire commune en renouvelant un passé qui s'est approfondi dans les multiples opportunités que le portugal et le sénégal ont dans un proche avenir. Le sénégal peut compter sur les portugais, sur les responsables politiques portugais, sur notre tissu économique et social..."