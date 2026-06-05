Affaire Ndiaga Seck : nouvelles plaintes, témoignages et révélations, l’affaire prend une ampleur inattendue

L’affaire dite des « actes contre nature » qui secoue la ville de Linguère continue de connaître de nouveaux développements. Selon les révélations du quotidien Libération, plusieurs éléments recueillis au cours de l’enquête viennent alourdir un dossier déjà particulièrement sensible.



D’après le journal, Amadou Lamine Dia, actuellement en détention provisoire, se retrouve désormais au centre de nouvelles accusations. Libération rapporte que trois nouvelles plaintes pour harcèlement sexuel auraient été enregistrées à son encontre. Les plaignants seraient des agents de l’hôpital Magatte Lô de Linguère.



Selon leurs déclarations rapportées par le quotidien, le mis en cause les aurait approchés à plusieurs reprises en leur proposant de l’argent dans le but d’entretenir des relations intimes avec eux. Ces nouvelles accusations viennent s’ajouter aux faits déjà examinés par les enquêteurs.



L’enquête a également conduit à l’arrestation et au placement sous mandat de dépôt d’un étudiant identifié comme Mamadou Sadibou Augustin Diédhiou. Entendu par les enquêteurs, celui-ci aurait livré un témoignage détaillé sur son parcours personnel et ses relations avec plusieurs personnes citées dans le dossier.



Toujours selon Libération, l’étudiant a affirmé avoir été victime d’abus lorsqu’il était encore élève au cycle primaire. Il aurait également décrit Amadou Lamine Dia comme étant son « mentor » et son « partenaire officiel », selon les termes repris par le journal.



L’affaire a pris une nouvelle tournure lorsque les enquêteurs ont procédé à l’exploitation de données numériques. Libération indique qu’à l’annonce de l’interpellation de Ndiaga Seck, surnommé « Ndanane Seck », l’étudiant aurait supprimé plusieurs conversations échangées via les réseaux sociaux. Toutefois, les enquêteurs disposaient déjà de captures et d’éléments numériques récupérés dans le cadre des investigations.



Dans ses déclarations, poursuit le quotidien, l’étudiant aurait également cité plusieurs autres personnes qu’il présente comme ayant entretenu des relations avec lui à différentes périodes. Parmi les personnes mentionnées figurent notamment un enseignant déjà placé sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire, un charretier récemment arrêté ainsi que d’autres individus dont les rôles et responsabilités éventuels font toujours l’objet de vérifications.