Violences politiques / Cheikh Ahmed Tidiane Sy, CUDIS: « Ce pays a une majorité silencieuse qu’il faut toujours écouter… »

Le président du cadre unitaire de l’Islam (CUDIS), une émanation des différentes communautés religieuses, s’est engagé pour un apaisement dans l’espace socio-politique au Sénégal. Interrogé sur les tensions qui sont survenues récemment, Cheikh Ahmed Tidiane Sy est d’avis que la prise de responsabilité doit se faire à plusieurs niveaux. « Les hommes politiques et les acteurs de tous les bords doivent s’engager pour la paix. Il faudra alors dialoguer. Il va falloir que les gens se parlent notamment, les acteurs majeurs », propose le président du CUDIS.

Dans cette interview avec Dakaractu, le président du cadre unitaire de l’Islam invite à voir plus loin que les questions politiques. « Il faut revoir nos valeurs, la communication des jeunes, leur implication et utilisation des réseaux sociaux et que les hommes politiques sachent que dans ce pays, il y’a toujours une majorité silencieuse qu’il faut écouter… »