Violences electorales / Mamoudou Ibra Kane au Ministre de l'intérieur : "Prenez vos responsabilités à l'égard de tous les acteurs politiques!"

S'adressant au ministre de l'Intérieur, il indique : "Général Tine, vous ne pouvez pas faire moins que vos prédécesseurs et frères d'armes les généraux L. Cissé, M. Niang et P. Seck. Monsieur le ministre de l'Intérieur, prenez vos responsabilités à l'égard de tous les acteurs politiques. Le Sénégal et le monde entier vous regardent", a-t-il lancé à l'endroit du ministre de l'Intérieur, Général Jean Baptiste Tine.