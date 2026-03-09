Le gaz européen bondit de 30% dans la foulée de l'envolée historique du pétrole


Le gaz européen bondit de 30% dans la foulée de l'envolée historique du pétrole
Le prix du gaz européen a bondi d'environ 30% lundi, dans la foulée de la flambée des prix du pétrole, dans un marché affolé par la prolongation de la guerre au Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Ormuz et les dommages aux infrastructures énergétiques.

Peu après le début de la cotation à 07H00 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'affichait en hausse de plus de 23,63% à 66 euros le mégawattheure, après avoir ouvert sur un bond à environ 30%.

Il reste encore très loin des niveaux atteints en 2022 au début de la guerre en Ukraine, où il avait dépassé les 300 euros.
Autres articles
Lundi 9 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Thiaroye-Gare : des produits pour grossir seins et hanches saisis, deux personnes arrêtées

Thiaroye-Gare : des produits pour grossir seins et hanches saisis, deux personnes arrêtées - 09/03/2026

Maroc-Mandat d’arrêt international : le Sénégalais Moussa Loum interpellé à Agadir

Maroc-Mandat d’arrêt international : le Sénégalais Moussa Loum interpellé à Agadir - 09/03/2026

Prix du pétrole: le G7 va discuter du recours aux réserves stratégiques

Prix du pétrole: le G7 va discuter du recours aux réserves stratégiques - 09/03/2026

Pékin se dit opposée à une action qui viserait le nouveau Guide suprême iranien

Pékin se dit opposée à une action qui viserait le nouveau Guide suprême iranien - 09/03/2026

Niger: tirs et explosions entendus dans la nuit à Tahoua, grande ville du sud-ouest

Niger: tirs et explosions entendus dans la nuit à Tahoua, grande ville du sud-ouest - 09/03/2026

Le pétrole flambe à plus de 100 dollars, les Bourses d'Asie dévissent

Le pétrole flambe à plus de 100 dollars, les Bourses d'Asie dévissent - 09/03/2026

Flambée historique du pétrole, la guerre au Moyen-Orient fait s'envoler les cours de 30%

Flambée historique du pétrole, la guerre au Moyen-Orient fait s'envoler les cours de 30% - 09/03/2026

Réseau présumé autour de Pape Cheikh Diallo : les aveux d’un nouveau “Yoss” de pape cheikh et d’Ibrahima Magib Seck relancent l’affaire , l’enquête franchit la barre des 40 arrestations

Réseau présumé autour de Pape Cheikh Diallo : les aveux d’un nouveau “Yoss” de pape cheikh et d’Ibrahima Magib Seck relancent l’affaire , l’enquête franchit la barre des 40 arrestations - 09/03/2026

Kaffrine : après un accouchement discret, une jeune femme disparaît en pleine nuit en abandonnant son bébé à la maternité

Kaffrine : après un accouchement discret, une jeune femme disparaît en pleine nuit en abandonnant son bébé à la maternité - 09/03/2026

SICAP MBAO : la nuit de l’horreur — une collégienne de 14 ans violée à tour de rôle par dix jeunes

SICAP MBAO : la nuit de l’horreur — une collégienne de 14 ans violée à tour de rôle par dix jeunes - 09/03/2026

Conflit d'intérêt ! ( Par Cheikh Doudou MBAYE )

Conflit d'intérêt ! ( Par Cheikh Doudou MBAYE ) - 09/03/2026

Iran : Mojtaba Khamenei désigné Guide suprême de la Révolution islamique

Iran : Mojtaba Khamenei désigné Guide suprême de la Révolution islamique - 08/03/2026

Front Social / Les centrales syndicales sonnent la mobilisation : Une grève générale sur la table…

Front Social / Les centrales syndicales sonnent la mobilisation : Une grève générale sur la table… - 08/03/2026

4 avril- opération de déguerpissement sur l'avenue Caen et absence de site de recasement: le cri du cœur des ouvriers de Thiès

4 avril- opération de déguerpissement sur l'avenue Caen et absence de site de recasement: le cri du cœur des ouvriers de Thiès - 08/03/2026

Le choc entre le gardien de la « révolution » et le gardien des « valeurs » (Dr Kanté Malao)

Le choc entre le gardien de la « révolution » et le gardien des « valeurs » (Dr Kanté Malao) - 08/03/2026

08 mars à Saly / Astou Diarra sonne la mobilisation pour une meilleure valorisation des produits locaux et plaide le soutien des autorités...

08 mars à Saly / Astou Diarra sonne la mobilisation pour une meilleure valorisation des produits locaux et plaide le soutien des autorités... - 08/03/2026

08 mars à Kolda : À la découverte du « new deal » chez les jeunes filles leaders de Saré Moussa Ndour…

08 mars à Kolda : À la découverte du « new deal » chez les jeunes filles leaders de Saré Moussa Ndour… - 08/03/2026

ATTENTION, VOUS NE POURREZ PAS MANGER DIOMAYE SANS PERDRE TOUTES VOS DENTS ! ( Par Ganiou Olowonimi Agnide )

ATTENTION, VOUS NE POURREZ PAS MANGER DIOMAYE SANS PERDRE TOUTES VOS DENTS ! ( Par Ganiou Olowonimi Agnide ) - 08/03/2026

ONU: Barthelemy Dias soutient la candidature de Macky Sall

ONU: Barthelemy Dias soutient la candidature de Macky Sall - 08/03/2026

8 mars : Mimi Touré salue les « Jambars courageuses » du Sénégal et appelle à plus de solidarité envers elles

8 mars : Mimi Touré salue les « Jambars courageuses » du Sénégal et appelle à plus de solidarité envers elles - 08/03/2026

Journée sur la cohésion nationale : musulmans et chrétiens unis dans le jeûne et la foi

Journée sur la cohésion nationale : musulmans et chrétiens unis dans le jeûne et la foi - 08/03/2026

Saint Louis - 8 Mars : Nancy Sow, une Dame de cœur se distingue...

Saint Louis - 8 Mars : Nancy Sow, une Dame de cœur se distingue... - 08/03/2026

8 MARS - L’association « Femme Genre Santé Aide et Développement Durable » appelle à

8 MARS - L’association « Femme Genre Santé Aide et Développement Durable » appelle à "briser le silence" face aux violences. - 08/03/2026

Action sociale à Dahra Djoloff : Idrissa Samb apporte son soutien aux populations nécessiteuses

Action sociale à Dahra Djoloff : Idrissa Samb apporte son soutien aux populations nécessiteuses - 08/03/2026

Cérémonie de remise de la médaille de la Ville de Thiès:

Cérémonie de remise de la médaille de la Ville de Thiès: " Notre objectif est d’honorer les braves hommes et femmes de notre panthéon"( Dr Babacar Diop) - 07/03/2026

Latmingué: Serigne Momar Sokhna remet du

Latmingué: Serigne Momar Sokhna remet du "Sukaru Koor" à mille personnes et dénonce la campagne arachidière « Guerté gui diaroul » - 07/03/2026

Macky Sall à l’ONU : entre ambition internationale et mémoire nationale( Dr Souleymane Mbengue, URV)

Macky Sall à l’ONU : entre ambition internationale et mémoire nationale( Dr Souleymane Mbengue, URV) - 07/03/2026

‎En route vers le 08 mars à Kolda : Hommage aux badjenou gox, sages-femmes et clubs de jeunes filles leaders...

‎En route vers le 08 mars à Kolda : Hommage aux badjenou gox, sages-femmes et clubs de jeunes filles leaders... - 07/03/2026

Face à ses alliés, Diomaye prêche la mesure et fustige l’animosité politique: « Ambition oui, mais il faut la manière… »

Face à ses alliés, Diomaye prêche la mesure et fustige l’animosité politique: « Ambition oui, mais il faut la manière… » - 07/03/2026

AG coalition DIOMAYE :

AG coalition DIOMAYE : "Il faut être deux pour se disputer...mais meunou niou téré kéne mou xoultou" (Président Diomaye) - 07/03/2026

RSS Syndication