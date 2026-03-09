Le gaz européen bondit de 30% dans la foulée de l'envolée historique du pétrole

Le prix du gaz européen a bondi d'environ 30% lundi, dans la foulée de la flambée des prix du pétrole, dans un marché affolé par la prolongation de la guerre au Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Ormuz et les dommages aux infrastructures énergétiques.
Peu après le début de la cotation à 07H00 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'affichait en hausse de plus de 23,63% à 66 euros le mégawattheure, après avoir ouvert sur un bond à environ 30%.
Il reste encore très loin des niveaux atteints en 2022 au début de la guerre en Ukraine, où il avait dépassé les 300 euros.
