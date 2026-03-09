Kaffrine : après un accouchement discret, une jeune femme disparaît en pleine nuit en abandonnant son bébé à la maternité


Kaffrine : après un accouchement discret, une jeune femme disparaît en pleine nuit en abandonnant son bébé à la maternité

Un fait pour le moins troublant s’est produit au poste de santé de Diamaguène Centre à Kaffrine, où une jeune femme de 19 ans a accouché avant de quitter discrètement la maternité en abandonnant son nouveau-né. Une affaire qui a rapidement mobilisé les forces de l’ordre et conduit à l’interpellation de la mère présumée. Les détails ont été rapportés par le quotidien Libération.

 

Une disparition suspecte au petit matin

 

Selon les informations de Libération, c’est aux environs de 5 heures du matin que l’Infirmier chef de poste (ICP) du poste de santé de Diamaguène Centre a alerté le commissariat de Kaffrine. La veille au soir, une jeune femme s’était présentée à la maternité sous l’identité d’Aïssatou Ba pour accoucher.

Après avoir donné naissance à un bébé de sexe féminin, la jeune dame aurait profité d’un moment d’inattention de la garde de nuit pour quitter discrètement la maternité, laissant le nourrisson sur place.

Face à cette situation inhabituelle, le personnel médical décide d’alerter immédiatement les autorités.

 

Une enquête rapide des policiers

 

Informés des faits, les éléments du commissariat de Kaffrine se rendent sur les lieux pour constater la situation et ouvrir une enquête. Des investigations sont rapidement lancées afin de retrouver la mère du nourrisson.

Ces recherches aboutissent finalement à l’interpellation d’une jeune femme identifiée comme T. Keita, âgée de 19 ans et de nationalité guinéenne. Confrontée aux enquêteurs, elle reconnaît être la mère de l’enfant et admet avoir utilisé une fausse identité lors de son admission à la maternité.

 

Une grossesse issue d’une relation avec un chauffeur

 

Lors de son audition, rapporte toujours Libération, la jeune femme tente d’expliquer son geste en évoquant son incapacité à prendre en charge le nouveau-né.

Elle affirme être tombée enceinte à la suite d’une relation avec un certain M. Dieng, un chauffeur de camion qu’elle dit avoir rencontré fortuitement au marché central. Selon ses déclarations, l’homme aurait refusé d’assumer la paternité de l’enfant avant de disparaître de la ville sans laisser de trace.

Se retrouvant seule face à cette situation, la jeune femme dit avoir été dépassée par les événements, ce qui l’aurait poussée à abandonner le bébé après l’accouchement.

 

Le nouveau-né placé sous protection

 

En attendant la suite de la procédure, le nouveau-né est actuellement sous la garde de la maîtresse sage-femme de la maternité. Les services compétents, notamment l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO), devraient intervenir pour assurer la protection de l’enfant.

Quant à T. Keita, elle a été placée en garde à vue pour délaissement d’un nouveau-né dans un lieu non solitaire, une infraction prévue et punie par la loi.

Lundi 9 Mars 2026
