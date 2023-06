Violences au Sénégal : Le Dr Pape Moustapha Fall propose le recul des élections de 2 ans et la formation d'un gouvernement d'union nationale...

Le bureau politique du mouvement national Patriotique Gaal-Gui s'est réuni à Kaolack, en présence de son président, le docteur Pape Moustapha Fall.



Au sortir de cette rencontre, les membres de ce mouvement ont invité le président Macky Sall à prendre deux décisions majeures : renoncer officiellement à son troisième mandat et permettre à tous les candidats qui le désirent dont Ousmane Sonko, de participer à l'élection présidentielle de 2024.



Le docteur Pape Moustapha Fall et Cie ont proposé le recul de l'élection présidentielle de 2 ans et la formation d'un gouvernement d'union nationale de transition à la fin de ce mandat actuel...